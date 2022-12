Convierte su ‘calafia’ en food truck

Tijuana, BC.- Cualquier persona se puede confundir, se trata de una “calafia”, de la ruta 344 verde y crema que no atiende paradas, pero sí a comensales.

Después de siete años de ofrecer sus servicios, cuando llegó la pandemia por Covid-19 el pasaje disminuyó considerablemente y tuvieron que buscar la manera de sacar adelante a su familia.

"La idea nació desde la pandemia, bajo mucho la ruta, los pasajeros ya no era igual y pues las deudas no paraban, esas sí seguían incrementando”, recordó Yadira Yadira Romero.

Un nuevo uso a la “calafia”

La mujer que tiene dos hijos, junto a su esposo, decidieron emprender y darle un segundo uso a su “calafia”.

“Es como todo, empezamos hace tres años en la calle con una carpa y una mesa y después a mi esposo se le ocurrió la idea, porque él manejaba el camión y ya no generaba como antes, entonces él me dijo que metiéramos las cosas al camión, yo no me animaba, no lo creía posible, tardé pero al final le tomé la palabra", agregó.

Y fue así cómo inició el sueño, poco a poco adaptaron la “calafia” con todo lo necesario para atender a los clientes. Por dentro como si de un verdadero camión de comida se tratara, la “calafia” cuenta con estufa, refrigerador, dos mesas, un sillón, lavamanos y hasta con una televisión.

Llegaron y se quedaron en Tijuana

Ella es originaria del Estado de México y su esposo de Chiapas, llegaron hace años a esta ciudad y dicen estar agradecidos por tanto apoyo.

"La gente de Tijuana es muy generosa, la verdad que siempre buscan la manera de ayudar, por eso yo creo aquí me quede, igual uno se adapta, uno que viene de otro lado y también ayudamos", añadió.

Ya tienen un año de haberse establecido y convertir su “calafia” en tienda de alimentos. Aquí encuentran desde elotes preparados, tostilocos, nachos, variedad de dulces y s tamales, entre otras cosas.

Qué venden

“El negocio consiste en botanas, y pues tratamos de atender los gustos de la gente, si nos piden algo y no lo tenemos podemos irlo agregando al menú”, señaló.

“Estamos muy agradecidos mi familia y yo por tanto apoyo, tenemos ya un año en la calafia y nos ubican, gracias a Dios nos está yendo bien”, concluyó.

Ubicación: Sobre avenida Baja California, contra esquina de la calle Huehuetéotl en colonia Camino Verde.

Horarios: De jueves a lunes 15:00 horas a 21:00 horas

*Por ahora no cuentan con redes sociales disponibles, pero próximamente estarán abriendo cuentas, donde compartirán cosas relacionadas con su negocio.