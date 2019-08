Contratan personal para mejorar atención en el 911

La contratación de más personal en el “C4” será fundamental para que Tijuana llegue a la meta de porcentaje de llamadas de emergencias atendidas en agosto.

Según las cifras de los indicadores del Plan Estatal de Desarrollo, correspondientes a “Seguridad Integral y Estado de Derecho”, Tijuana registró la peor eficacia que mide el número de llamadas atendidas al 911 en relación a las que se reciben en Baja California durante julio.

La ciudad registró un porcentaje de 86.95, pese a que se tenía una meta de 95 en las estadísticas.

La subsecretaria del Sistema Estatal de Seguridad Pública, María Rodríguez Ramos, apuntó que dicho porcentaje será más alto al finalizar el mes de agosto gracias a la contratación de más personal.

“La meta va para arriba, porque nosotros sabemos el comportamiento de nuestras llamadas y los tiempos de atención en las corporación; hace como dos semanas contratamos a dos personas y estamos en proceso de contratar a cuatro más, seguramente en agosto se va a reflejar en el porcentaje”, dijo.

Si bien la meta establecida no se superó en julio, añadió, se tienen mejores tiempos de respuesta y atenciones en comparación a otros municipios y estados de México, en los cuales no se cuenta con una medición.

“Las metas que tenemos son metas muy retadoras porque de nada me sirve poner metas que yo voy a cumplir y me salga al 100%, tenemos metas retadoras; aunque me falte una fracción, yo no puedo bajar mi meta, siempre tiene que ser retadora por el estándar de calidad que tenemos que manejar”, explicó.

Rodríguez Ramos aseguró que, con las medidas que se están tomando por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), se pronostica un porcentaje mayor al 90% en agosto.

“Nosotros, como Secretaría de Seguridad Pública Estatal, tenemos rotación de personal, de alguna forma es natural; en este momento estamos nosotros en una convocatoria de contratación de personal”, manifestó.