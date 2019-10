Continuarán comparecencias de ex funcionarios

El pasado martes 13 de los 15 ex funcionarios municipales citados por el 23 Ayuntamiento de Tijuana acudieron a comparecer en las instalaciones del Palacio Municipal.

Se presentaron el ex tesorero Ricardo Chavarría Morales, la ex oficial mayor María de los Ángeles Olague Contreras, la ex titular de Comunicación Social Diana Escalante Cázares, la ex titular de Atención Ciudadana Mayda Maldonado Alcocer y la ex administradora de Presidencia, Ana Isabel López.

Los ausentes fueron el ex secretario de Desarrollo Urbano, Everardo Lona López, y la ex directora de la Unidad Municipal de Transparencia, Melissa Sansores Martínez, por lo que serán citados de nueva cuenta.

El consejero Jurídico de Tijuana, Salvador Gómez Ávila, informó que fueron citados para aclarar observaciones, omisiones o inconsistencias detectadas en las carpetas de entrega-recepción.

“De las que se advierten existen irregularidades o faltó información adicional, y el propósito era que los funcionarios salientes aclararan algunas observaciones, por esa razón se les citó”, declaró.

Recordó que de acuerdo a la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Municipio de Tijuana, tienen un periodo de 45 días para mandarlos a comparecer.

Por lo que este jueves acudirá al ex consejero jurídico del 22 Ayuntamiento, Leonardo Martínez, y adelantó que también solicitarán la presencia del ex secretario de Presidencia, Zabel Arturo Solís.

“A todo servidor público se le puede mandar citar, desde cualquier nivel hasta el presidente municipal”, manifestó.

Por último, Gómez Ávila, reveló que los asuntos que no queden claros o de existir violaciones a la normatividad en materia de responsabilidades, serán enviados a la Sindicatura Procuradora para que realice las indagatorias correspondientes.