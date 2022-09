Continuará cooperación con Fiscalía para dar con paradero de comerciante desaparecido: Montserrat Caballero

Tijuana, B.C.- Continuará el Ayuntamiento de Tijuana cooperando en la investigación sobre el paradero de José Alberto Cantero Ramírez, comerciante local que fue víctima de desaparición forzada por dos agentes de la Policía Municipal, así lo informó la alcaldesa Montserrat Caballero.

“La Fiscalía ya está siguiendo la investigación para encontrarlo y decirles que cuentan con todo nuestro apoyo, estos elementos corruptos no van a estar en las calles y van a pagar las consecuencias de los actos que hayan cometido”, expresó Caballero Ramírez.

De acuerdo con la titular del ejecutivo local la detención de los presuntos responsables es una muestra del trabajo de coordinación que tiene la Secretaría de Seguridad con la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la mano dura que tendrá el gobierno con todo aquel elemento que realice actividades ilícitas.

Te puede interesar: Aprehenden a dos policías municipales por presunta desaparición forzada

Es una muestra de cómo estamos en coordinación con la Fiscalía, porque con la Fiscalía se hizo la investigación, se le siguió por varias semanas y es una muestra de cómo tenemos mano dura y no vamos a permitir a elementos corruptos en la corporación”, comentó la alcaldesa.

En relación a la utilidad de los exámenes de control y confianza a los que son sometidos los policías, explicó que estos no son infalibles y pueden ser aprobados por elementos corruptos, sin embargo, la labor se complementa a través de la vigilancia de los mandos.

“Los exámenes no nos dan el 100% a garantizar que una persona es honesta o no, entonces estos elementos corruptos pues ya saben el sistema o supieron como avalarlos pero la muestra está en que no solo es el examen de confianza, están vigilados continuamente”, precisó.

Aún por definirse situación en canalización durante mesas de trabajo

En cuanto a la determinación de qué hacer con las personas que habitan la canalización, Montserrat Caballero dijo que aún trabajan por definir qué tipo de atención se le dará a este grupo vulnerable.

Te puede interesar: Homicidios Tijuana: Ultiman a empleado de juzgados de Zona Río

“En el previo análisis estamos determinando a quienes podemos llevar a nuestros centros de rehabilitación, tenemos dos, a quienes podemos regresar a sus lugares de origen si así lo quieren y la otra es pedirle al estado que pongamos un hospital de la salud mental”, sostuvo.

Además, mencionó que otra posibilidad que se plantea es la de crear como gobierno un hospital de la salud mental para darle atención psiquiátrica a quienes lo requieran, pues aunque actualmente existe uno, funciona como asociación civil y no tiene la capacidad de abastecer esta necesidad.

“No existe un hospital psiquiátrico en sí, hay uno pero funciona solo y no tiene el abasto, nosotros en alguna ocasión damos apoyo porque funciona como asociación civil entonces es muy importante ya tener por parte del estado tener un lugar donde la mayoría de las personas puedan ser internadas”, expuso.