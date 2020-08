Continúa análisis de multas por no usar cubre bocas

Tijuana, BC.-La propuesta de multar a las personas que no usen cubre bocas en la vía pública sigue en análisis, pero para finales del mes de agosto podría votarse en el Cabildo de Tijuana.

El regidor presidente de la comisión de Desarrollo Metropolitano, Luis Antonio Quezada Salas, señaló que este tema que se mandó a comisión por el Cabildo a mediados de julio, tiene que ser revisado puntualmente.

Al considerar que no se está tomando en cuenta a los ciudadanos que no cuentan con los recursos económicos para comprarse un cubre bocas, asimismo no se específica qué pasara con las personas que viven en situación de calle.

Debido a que las infracciones se contemplan son de los 50 hasta los 200 umas, es decir, de los 4 mil 344 pesos, hasta los 17 mil 376 pesos.

“Y en que supuestos se analiza el tema de que la mascarilla pudiera poner en peligro la salud de las demás personas, por ejemplo si vas en el vehículo con tu familia también vas a tener que traer la mascarilla, todo ese tipo de cosas se tienen que analizar”, declaró.

Consideró que se debe plantear cómo se multará a aquellas personas que no tienen recursos económicos y si habrá algún arresto administrativo.

“Todo ese tipo de cosas son preocupantes y se deben de analizar, y en el planteamiento incluir; también otra cuestión de ver quién va a ser la autoridad que va a sancionar”, expresó.

Recordó que en la propuesta tampoco se especifica a dónde se van a destinar los recursos que se obtengan de estas multas.

“Son muchas las cuestiones que tendríamos que analizar para poder decir que la reforma como tal está bien planteada y sustentada y legalmente, no tiene ninguna posibilidad de que pueda ser anulada”, dijo.