Consienten a sus muertos

Tijuana, B.C.- Decenas de familias consintieron a sus seres queridos que se adelantaron en el camino con música y comida para festejar el Día de Muertos.

Aprovecharon la música de los mariachis y estéreos en el Panteón Número 1 de Tijuana para limpiar las lápidas y adornarlas con flores de cempasúchil y veladores.

Esta ocasión es importante para las familias porque de manera simbólica se comunican con sus amados a través de la remembranza.

Ese fue el caso de la señora Adela Romero Montejano, de 69 años, quien visitó a su papá Modesto Romero, su mamá María Montejano, hermano César Luis y Héctor Raúl, quienes están sepultados desde hace 60 años.

Platicó que a pesar de su edad y el tiempo transcurrido siente la necesidad de abrazar a sus difuntos, especialmente a su papá, pues la consentía mucho.

La señora Adela dijo que añora la sopa de fideo y la comida china que sus papás le preparaban por las tardes o en las convivencias de los días sábado.

Para mí es un gozo venir a honrarlos. Ya les puse las flores y aquí me quedo un rato platicando o meditando con ellos. A pesar que tienen tantos años que ya se fueron, cada vez lo recuerdo aunque no sea día de muertos. Los recuerdo con amor, agradeciendo todo lo que me dieron”, expresó.