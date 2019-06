Consideran que México no está preparado para ser tercer país seguro

México no está preparado para ser considerado un tercer país seguro debido a que no cuenta con seguridad pública, infraestructura o previsión social, señaló el presidente de TLC Asociados.



Octavio de la Torre apuntó que la crisis actual se debe a una problemática que se dejó crecer desde el pasado sexenio que encabezó Enrique Peña Nieto, donde se observó la llegada de caravanas masivas.



México y las ciudades fronterizas no están preparadas para recibir migrantes que requerirán empleos, seguridad social, entre otros muchos servicios, expresó.



Asimismo recordó que la no imposición de aranceles por parte de Estados Unidos aún no es un hecho, porque dependerá de los resultados que México ofrezca en temas migratorios.

Los impuestos podrían aplicarse en un plazo de 90 días, mencionó, en caso de que Donald Trump no esté satisfecho con los resultados obtenidos.



“El esfuerzo deberá de ser más inteligente, apartidista y decidido, no comparto el resultado, pero ante las circunstancias no lo descalifico”, comentó.



Desde su punto de vista, de haberse cumplido la amenaza de Donald Trump en imponer cuotas para las mercancías mexicanas la economía e inversión en México habría colapsado.



“Particularmente los estados fronterizos serían los más afectados”, indicó, “porque hay que recordar que el 80% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos”.



Por otra parte resaltó que México tiene acceso a diversos mercados con tratados de libre comercio, que representan a 50 países de 194 en el mundo y explorar esas opciones es una oportunidad para los exportadores.