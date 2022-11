Conoce los bebés hiperrealistas 'Baby Reborn' creados en Tijuana

Tijuana, BC.- Piel, textura, gestos y detalles hace que parezcan reales, se trata de los “Baby Reborn”.

 

Adriana Rae, de 54 años se dedica a la elaboración estos muñecos hiperrealistas coleccionables.

"Por lo que más pregunta la gente es por los recién nacidos y por prematuros, los que preguntan y buscan son personas a las que les gusta coleccionar, porque no a todos les gusta, hay quienes dicen ‘es que están muy reales’, mi hija era así en un inicio, decía que era raro, que le daba miedo, pero ya ahora dice que son hermosos", explicó Adriana.

Bebés hiperrealistas creados en Alemania

La idea de estos bebés hiperrealistas fue desarrollada en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las madres decidieron dar un aspecto más nuevo a las muñecas de sus hijas, con el fin de tolerar la situación que estaban viviendo.

El proyecto fue evolucionando y llegando a muchas partes del mundo hasta ser ahora una artesanía buscada por exigentes coleccionistas.

"Este es un arte, lo inicié hace como dos años, comencé a ver que vendían estos bebés muy reales y mi esposo me animó a tomar un curso para aprender a hacerlos, quería comprar primero pero están muy caros y mejor decidí fabricar los propios y ahora que ya sé bien cómo hacerlos, puedo venderlos a otros", comentó.

Colección de bebés

Platicó que suele nombrar a sus bebés, que tiene alrededor de 40 propios y cada uno con nombre. Algunos tienen cabello pintado a mano pelo por pelo y a otros se les injerta cabello especial cosido a mano.

"La verdad al inicio sí se me hacia muy raro, me daba cosa, pero ya después miré que comenzó muy suave todo el mundo de los bebés Reborn y yo la apoyo con su negocio, yo le manejo las redes sociales, la ayudó con la logística y todo", dijo Hilary Robles, hija de Adriana.

Los detalles son impresionantes, todo es confeccionado a mano, la piel de los bebés pareciera real, los pliegues del cuerpo, gestos y hasta el olor de un bebé, gracias a que se le unta un aceite aromático.

Gusto por las muñecas

Para la artesana Adriana, el gusto por los bebés hiperrealistas se remonta a cuando era niña y recibía muñecas de todo tipo.

"Me gustan, siempre me han llamado la atención, desde niña me gustaban los bebés y sus accesorios, muñecos, aún conservo muchos de los que me regalaban, de hecho yo los he reconstruido porque ya estaban muy desgastados por el tiempo", recordó Adriana.

Varían en tamaños, hay bebés desde prematuros hasta de cinco años, y algunos llevan un esqueleto que puede hacer que se queden parados sin necesidad de ayuda. También los hay con cabello diferente, pelones, cabello pintado, lacios, chinos y ondulados.

Variación de colores y razas

En cuanto al color o raza se pueden hacer al gusto de cada persona, con ojos cerrados o abiertos, con pucheros o serios.

"Ahorita que no tengo niños chiquitos ni nietos aprovecho para hacerlos, me gusta, me entretengo, siempre me ha gustado comprarles ropita y así, me llama mucho la atención esto", concluyó.

Estos bebés tienen un cuidado específico, por lo que no se suele recomendar para niños pequeños o para aquellos que no son cuidadosos.

Cuidados:

Evitar exponerlos al Sol por mucho tiempo

Cambiarlo solo con ropa suave o de algodón

En caso de querer limpiarlos hacerlo con algodón, no con agua o una toalla mojada y no frotar, pues eso puede arruinar la pintura.

Evita utilizar cepillos duros, peinarlo solo con las manos utilizando los dedos o con cepillos especiales para bebés.

Elaborar un baby Reborn puede tardar hasta un mes, dependiendo del tipo de características que desee el cliente, cada pieza es tratada con respeto y manipulada a mano. Las redes sociales para contactarlos:

INSTAGRAM: @adrisreborn.

FACEBOOK: Adri's Reborn.