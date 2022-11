Conmemora Día de los Veteranos con manifestación

Tijuana BC.- Para conmemorar su día, un grupo de veteranos que perteneció al ejército de Estados Unidos se manifestó para exigir su retorno en vida a esa nación a la que sirvieron por años.

Los hombres realizaron una ceremonia portando la bandera de las barras y estrellas en el cruce fronterizo Tijuana-San Ysidro, por donde desean reingresar para reencontrarse con sus seres queridos.

Foto: Sergio Ortiz

El director de la Casa de Apoyo a Veteranos Deportados, Héctor Barajas, dijo que más de 200 veteranos iniciaron el trámite del retorno, el cual es una promesa del presidente de la Unión Americana, Joe Biden.

Falta de atención

Sin embargo, pocos han accedido a él, pues todavía es incierto el proceso; algunos han conseguido el retorno solo por un año, creyendo que sería de por vida.

Desafortunadamente el programa no es para que regresen todos, pero sí están regresando hasta 20 personas”

Lamentó Barajas.

Asimismo, comentó que en lo que va de este año ocho ex combatientes murieron en Tijuana y Ciudad Juárez por falta de atención médica.

Requiere atención médica

El señor José Velasco, ex sargento de las Fuerzas Armadas, teme correr con esa suerte, pues considera que requiere de atención médica urgente en Estados Unidos.

Relató que en 1972 cayó de un helicóptero y se lastimó las cervicales; actualmente su movilidad es casi nula, sumándole a que padece diabetes.

Foto: Sergio Ortiz

Velasco fue retornado al territorio mexicano en 2016 y desde entonces espera la resolución del juez para ser beneficiario de la iniciativa de Biden por retornar a su país a los veteranos.

“Abro mi caso para que me regresen mi ciudadanía, porque yo me la gané, nadie me la dio. Falta la decisión del juez”, señaló.