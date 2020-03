Confirma BC dos casos de coronavirus

Ayer Baja California registró sus primeros dos casos confirmados de coronavirus, por lo que a raíz de esta situación se suspenden las clases en todos los niveles en el Estado.

El secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico, informó que se tratan de dos mujeres de 54 y 58 años de edad que recientemente realizaron viajes a Washington, Estados Unidos.

“Las pruebas confirmadas se realizaron en el laboratorio estatal de Mexicali, ambos casos son asociados a viajes, por lo que los casos son de importación”, declaró.

A la fecha, en la Entidad existen 54 casos sospechosos, de los cuales, 37 han sido descartados y 2 confirmados en Mexicali, por lo que 15 casos están pendientes de resultados: 9 en Tijuana, 5 en Ensenada y 1 en Mexicali.

La prevención

Ante estos casos confirmados el gobierno recomienda no cruzar hacia el vecino país para actividades no esenciales.

Además, disminuir la afluencia en establecimientos como antros, bares, restaurantes, cines, casinos y gimnasios.

Asimismo no acudir a eventos donde haya una afluencia mayor de diez personas, no asistir a lugares públicos de alta concentración de personas.

“No caigamos en pánico, ni en estados de ansiedad innecesarios, mantengamos la calma, pero sin bajar la guardia, no descuidemos las medidas preventivas otorgadas por la Secretaría de Salud”, expresó.

Una de las medidas que, dijo, se debe promover es el distanciamiento social apropiado que es de más de 2 metros, ya que esta medida mitiga en forma importante la dispersión de este virus.

Además del lavado mecánico de manos por más de 20 segundos de forma continua, no tocarse el rostro, específicamente boca, ojos y nariz, así como el constante lavado de superficies, áreas laborales y hogares con cloro.

“Las personas enfermas como diabetes, presión, enfermedad del corazón, pulmón, riñón, se les recomienda no salir si no son actividades esenciales, practiquen el distanciamiento social apropiado”, agregó.

Por último, el funcionario estatal aseguró que están trabajando en coordinación con las autoridades federales y municipales para atender esta contingencia e hizo un llamado para no consultar medios de comunicación no acreditados que difunden información no verídica.