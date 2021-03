Confirma Lupita Jones que será candidata a la gubernatura por 'Va x BC' 

Tijuana, BC.- La ex miss universo, Lupita Jones, confirmó este día que será la candidata a la gubernatura de Baja California de la alianza conformada por el PAN, PRI y el PRD denominada “Va x BC”.

En conferencia de prensa, señaló que para tomar esta decisión pidió tener el respaldo de los 3 partidos para ganar la gubernatura.

Recordó que durante sus 30 años de carrera ha recibido la invitación de todos los partidos para ser candidata para diputada federal y otros cargos, pero los rechazó.

“Si yo acepto es porque vamos a ganar, yo me siento confiada... estoy en tercer lugar en las encuestas y no había dicho que sí”, expresó.

Aseguró que se siente capaz de hacerlo, al ser una mujer preparada y aclaró que su campaña no será de ataques personales.

“Para mi Baja California es mi casa, en donde veo este gran potencial que no se ha atendido, es un gran estado y me siento muy respaldada por la gente que ve que nuestro estado no va por buen camino”, declaró.

Por su parte el presidente del PAN en el Estado, Enrique Méndez Juárez, dijo que este es un día importante para la entidad.

Aseguró que se sienten honrados de la aceptación, por lo que trabajarán juntos para enfrentar los retos que se vienen en la campaña.