Confían poco en autoridades de investigación

Algunas de las personas que fueron víctimas de robo durante 2019 optaron por no denunciar por considerar que presentarse al Ministerio Público representa únicamente una pérdida de tiempo.

Jaime García, quien sufrió robo en su domicilio ubicado en la colonia Mariano Matamoros, comentó que decidió no presentar ninguna denuncia porque cuenta con la experiencia de no recibir la atención.

“Se metieron a robar en la madrugada al patio, cortaron los conectores del tanque de gas, se llevaron un tanque y una mina, se llevaron herramientas diversas, no hicieron ruido ni nada; no hicimos denuncia porque la autoridad no investiga y no sirve de nada”, dijo.

Lenta respuesta

Antonio Gómez, quien perdió múltiples aparatos electrónicos después de que personas ingresaron a su departamento, localizado en Otay, a robar, recordó que la autoridad investigadora atendió su caso una semana después de la denuncia.

“Estaba trabajando fuera cuando me marcó mi suegra, que ella vive con nosotros, y me avisó que cuando salió a trabajar, al regresar la puerta estaba abierta; al entrar, se percató de que se habían llevado una consola, una tableta electrónica, papeles”, detalló.

El padre de familia añadió que, si bien agentes de la Policía Municipal fueron los primeros en atender el reporte del delito, no obtuvo seguimiento a su caso por parte de la Policía Ministerial del Estado.

“Aparte de que fue forzada, ninguno de los vecinos de percató de lo que había pasado en el transcurso de la mañana; le hicieron un hoyo a la puerta y nadie se dio cuenta. No se dio seguimiento, ya no fui al Ministerio Público, quedó sin resolver”, dijo.

Con relación de los robos a casa habitación en Tijuana, los datos de la Fiscalía General del Estado establecen que durante octubre y noviembre se registraron 206 casos sin violencia.

Con relación de robos con violencia a casa habitación, fueron 22 en el mismo periodo de tiempo.