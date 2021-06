Condiciones están dadas para que sea una jornadahistórica de participación ciudadana

TIJUANA, B.C.- Luego de emitir su sufragio la mañana de este domingo 6 de junio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, afirmó que las condiciones están dadas para que sea una jornada histórica y que la participación ciudadana se manifieste en las urnas de manera amplia y pacífica.



Francisco Rubio Rangel consideró que con el voto de los bajacalifornianos se definirá el rumbo de nuestra ciudad y de nuestro estado para los próximos seis años, de ahí la importancia de que las personas ejerzan su derecho de elegir a sus gobernantes.



“Queremos que la comunidad salga a votar por quienes consideren sean los idóneos para administrar una de las regiones mas importantes y dinámicas del país, pues como ciudadanos tenemos la obligación y el deber de formar parte de estos ejercicios democráticos”, expresó.



El líder empresarial lamentó que, en otros procesos electorales, tanto Tijuana como en general el estado de Baja California, ha ocupado los nada honrosos primeros lugares en abstencionismo, “por lo que hoy es tiempo de poner el ejemplo a nivel nacional y combatir esta situación”.



En ese sentido, reconoció que las autoridades electorales hicieron un gran esfuerzo por garantizar que tanto los funcionarios de las casillas, como los votantes, cuenten con todas las condiciones de sanidad para prevenir los contagios del Covid 19, por lo que no hay pretexto para no votar.



Rubio Rangel reiteró el llamado a todos los sectores de la población a que acudan a votar durante toda la jornada de este domingo, ya que las condiciones están dadas para sea un día “histórico” en materia de participación ciudadana.



Agregó que las personas que este domingo se encuentren laborando tienen el derecho de solicitar un permiso para ir a votar, mismo que no debe ser negado por los patrones.