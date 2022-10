Condenan a 45 años a Alina por defenderse y ocasionar la muerte de su ex pareja violenta

Tijuana, B.C.- Fue condenada a 45 años de prisión Alina Narciso, la ex policía municipal que en defensa propia hirió mortalmente a su ex pareja, un supervisor de policía, quien la noche del 12 de diciembre de 2019 la golpeó con la intención de asesinarla.

La resolución del juez causó la impotencia y coraje de la señora Socorro Tehuaxtle Hernández, madre de Alina, quien apelará la condena.

Dijo que a pesar de que relató al juez la violencia que sufrió su hija, de 27 años, y presentó las evidencias, la audiencia no se llevó a cabo con perspectiva de género.

No se me hace justo ¡45 años! Cuando un hombre asesina a una mujer y lo agarran le dan entre 20 y 25 años, ¿porqué ensañarse con mi hija? ¿Porque él era hombre? ¿Porque era un supervisor? ¡Por defendernos nos matan! ¿Qué haremos?, cuestionó con suma molestia Tehuaxtle Hernández".

Socorro Tehuaxtle, madre de Alina Narciso.

Lamentó que las leyes desprotejan a las mujeres en estos casos de violencia por parte de la pareja y sobre todo cuando proviene de un funcionario, pues la ex pareja de Alina, aprovechaba de su cargo público para librarse de cualquier señalamiento.

La decisión del juez

La señora Socorro dijo que buscarán apelar la decisión del juez, mientras aconsejó a las mujeres no considerar como normal la violencia.

“Estamos en una ciudad machista, me queda claro que es una ciudad machista, porque el juez definitivamente no mira la violencia, a pesar de todo lo que se presentó. No sé qué pasa con los jueces”, apuntó.

Además de sentirse decepcionada de la justicia, la señora Socorro busca la fuerza necesaria para no culparse por haber salido traído hace 26 años de Córdoba, Veracruz, a su hija Alina.

“Me están aplastando, nunca debí salirme de allá, pero qué me queda ahora: seguir luchando por mi hija, eso es lo que voy a hacer, porque mi hija no es ninguna delincuente. Mi hija es una mujer ejemplar, mi hija tuvo el valor de defenderse, la misma corporación le dio esa arma, la misma corporación la preparó para defenderse y ahora le dan la espalda. No lo entiendo”, sostuvo.

Así, Socorro adelantó que estudiará la carrera de derecho para lograr defender a su hija, quien actualmente se encuentra en la penitenciaría de La Mesa.