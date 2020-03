Concluirán obras en bulevar Benítez el 30 de abril: Cespt

Tijuana.- La obra de restitución de la tubería del colector poniente a la altura del bulevar Federico Benítez en Tijuana que se supone terminaría en febrero se extenderá hasta abril de acuerdo a la Subdirectora de Construcción de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) Marcia Eugenia Salcido.

“De los tres tramos sobre el bulevar Benítez tenemos un avance del 55% y el tramo que está sobre la vialidad Clouthier traigo un avance del 52%. Iban a iniciar los trabajos en julio pero hubo una suspensión y por eso el plazo se recorrió al 4 de febrero. En el Benítez ahora traigo como fecha de terminación el 31 de marzo y en el Clouthier es fecha diferente, para el 4 de abril, ahí sí creemos que van a terminar a tiempo, pero el del 31 de marzo no creo, yo creo que hasta el 30 de abril está el 100%” mencionó la Subdirectora.

Los retrasos de acuerdo a la funcionaria no se deben a la falta de recursos, materiales o mano de obra, sino a dos factores. El primero son las lluvias y es que en este tipo de construcciones a profundidad no solamente se pierden los días que llueve si no los que se tardan en bombear el agua y secar la superficie.

“En diciembre hubo mucha lluvia, nosotros perdimos en ese mes aproximadamente 21 días porque no es solamente el día que llueve sino los días posteriores porque empieza a aparecer agua en las zanjas, entonces hay que bombearla, sacarla y poder continuar” agregó Marcia Eugenia Salcido.

La segunda causa es que en dos de los tres tramos sobre el bulevar Benítez se encontraron grandes estructuras pluviales que no estaban catastradas y por lo tanto tuvieron que modificar los proyectos.

“A la hora de empezar a excavar y que la maquina pega con una estructura, inmediatamente te tienes que detener, en el Benítez de los tres tramos en dos nos pasó lo mismo y es el mismo tubo de concreto, que en vez de bajar la tubería como en toda la vialidad, tuvimos que pasar por debajo del pluvial a base de empujones la tubería que estamos instalando” declaró la encargada de Construcción de la Cespt.

La tubería del colector poniente se ha ido sustituyendo por tramos, empezó en 2018 de La Presa al bulevar Manuel J. Clouthier y en 2019 y 2020 del Clouthier a la calle Benton pasando por el bulevar Benítez.

“Y esto es para evitar principalmente escurrimientos a la canalización del río, todos los escurrimientos de aguas negras” dijo Marcia Eugenia Salcido.

El tramo del Clouthier se estima que concluirá el 4 de abril y los tres tramos del Benítez para el 30 de abril.