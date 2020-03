Con su ausencia buscan ser vistas

El paro de hoy lunes 9 de marzo “Un Día Sin Nosotras” busca visibilizar el contexto de violencia de género que vive el País; la importancia de la mujer en la vida diaria, los negocios, la política la familia y la economía, también que los hombres abran un diálogo con el concepto de ser “Hombre”.

Andrea Latham Romero, poeta y activista feminista; Cinthya Erika Gómez Tagle Bravo, académica de la Ibero Tijuana, y Laura Alicia Camarillo Govea, directora de la facultad de derecho de la UABC, coincidieron en que esta protesta es una respuesta pacífica ante la violencia de género que sufren las mujeres.

Latham Romero destacó que la protesta es algo que nunca antes se había visto en México, exigir desde la ausencia que se protejan y defiendan los derechos de las mujeres.

“La importancia del paro es mostrar otra forma de manifestarse, no te gusta como me manifiesto, pues voy a generar otra forma que sea pacífica, una forma que no se había visto”, dijo.

El que marcas comerciales y grupos políticos se colgaran de la protesta feminista, señaló, es algo oportunista.

“El problema con esto es que no visibilizan el problema solo se cuelgan, son socialmente responsables cuando les conviene”, manifestó.

La activista afirmó que este día puede servir de motor para un diálogo real.

“Ya no pueden decir que no tiene validez como se hacen nuestras protestas, porque ahora no habrá vandalismo ni nada, ahora simplemente no estaremos”, sentenció.

Gómez Tagle expuso que el paro femenino es una excelente oportunidad para hacer notar la necesidad de medidas que garanticen la seguridad de las mujeres.

“Este movimiento está tratando de crear conciencia y visibilizar los hechos de violencia de género para poder combatirlos”, apuntó.

Enfatizó que por mucho tiempo se han ignorado los casos de agresiones físicas, sexuales y sicológicas en contra de la mujer y por eso la importancia de esta protesta.

“La gente sentirá la ausencia, creo que va a crear conciencia del altísimo costo que tiene para el país la ausencia de las víctimas de violencia de género y que la pérdida de sus vidas y de sus aportaciones es terrible para el país”, declaró.

Camarillo Govea afirmóque un componente que detonó estos reclamos es justamente la violencia sexual y casos de feminicidios.

“Me tiene muy sorprendida y conmovida el gran paso que se está dando. El paro nacional y lo que está implicando es que quizás podamos lograr visibilizar y aceptar este contexto de desigualdad histórica”, reveló.

Además, mencionó que el propósito de esta acción es visibilizar el derecho a encontrarse mujeres y hombres en un contexto de igualdad.

Concluyó en que hay mucho por trabajar y seguir exponiendo cómo la objetivización de la mujer y las masculinidad mexicana violenta, pero que se debe pensar en cómo sería el futuro donde todas y todos puedan convivir en un contexto con mayor equidad.