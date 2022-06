'Compórtate' recomendaba a su hijo 'Kike'

Tijuana BC.- “Que te vaya bien mi amor”, era la frase habitual con la que Gumaro Verduzco Montoya se despedía de su hijo, Juan Enrique Verduzco Bojórquez, conocido entre sus amigos y seguidores como "Kike Cosplay".

Nunca imag inó que aquel sábado 12 de julio sería la última vez que se despediría de su hijo, quien fue asesinado las primeras horas del lunes 13 de junio.

El sábado 11 su padre lo fue a dejar a una conocida plaza comercial, en donde tendría una sesión de fotos, y de ahí acudiría al Centro Cultural Tijuana (Cecut), para ser juez de un concurso.

“Lo dejé en la Plaza Pacifico, le compré una fruta con chile y al dejarlo me dijo: “¿No tengo manchada la cara? Ya iba maquillado porque tenía una sesión de fotos. “Ya me voy pa”, me dijo. “Que te vaya bien mi amor”, le respondí, fue la última vez que lo miré”, recordó Verduzco Montoya en entrevista con FRONTERA.

Buscan respuestas

Fue a través de las redes sociales que se enteraron del asesinato de su hijo, de 25 años, cuando a una de sus hijas la contactaron a las cuatro de la mañana para contarles del hecho. De inmediato salieron sus hermanas en busca de respuesta.

“Sale una de mis hijas con el teléfono, demacrada, y le digo: ¿Qué pasa? Por medio de las redes sociales se comunicaron con ella y sobre el caso alguien les avisó vagamente, ellas salieron a buscar información y desgraciadamente a las nueve de la mañana me llegaron con la noticia de que él ya no estaba con nosotros”, comentó.

Aquel trágico día esperaba a su hijo porque habían quedado en ir a comprar su primer automóvil usado, el cual, van adquirir en su honor aunque él nunca lo podrá manejar.

“Kike” era un joven tranquilo, guapo, carismático, noble y sin malicia, aseguró, quien tenía una buena relación con sus hermanas y sus padres

Desde los 15 años gustaba del cosplay y él mismo hacía sus disfraces, aunque también recibía patrocinio de algunas tiendas de China.

“Así como lo miraban en los videos, exactito, travieso con su mamá, yo tenía una relación muy cercana a él… yo le dije siempre compórtate en las redes porque ya eres una figura pública, que vas a influir mucho en muchachos”, expresó.

Muy conocido

La cuenta de Instagram de "Kike Cosplayer" cuenta con más de 81 mil seguidoras, 67 mil en Facebook y 62 mil suscriptores en YouTube.

El padre del joven aseguró que le sorprendió que al velorio acudiera un gran número de admiradores y amigos que se presentaron para despedirse de él. “Él me decía: 'Pa’ soy famoso' y yo le decía, 'Si supieran que ni te bañas'”, recordó con humor.

Kike era conocido , además de México, en otros países como España, Chile o Colombia, por mencionar algunos. Juan Enrique, nació en Culiacán, Sinaloa, pero a los siete meses sus padres decidieron mudarse a Tijuana en busca de una mejor vida para su familia.

No hay avances

Verduzco Montoya aseguró que hasta el momento no hay avances por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el homicidio de su hijo.

“La fiscalía no tiene línea de investigación, le mentiría, no sé explican tampoco ellos… A mi hija le dijeron que no tenían aún nada de novedades”, manifestó. Cree que tal vez los responsables se equivocaron de persona, porque insistió que su hijo no estaba metido en malos pasos y tampoco tenía enemigos.

“Creo en la justicia, sin embargo, estamos en México y es muy difícil, en México no existe la investigación, hay mucha impunidad, creo en la justicia, pero tengo muchas dudas”, agregó.

Sin acercamiento

A la fecha no ha habido un acercamiento con el fiscal, Ricardo Iván Carpio Sánchez, dijo, o con la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“ Yo le quería decir a la gobernadora, como dice ella, con el corazón por delante, pero yo con el corazón destrozado, 'le exijo justicia para mi hijo'.

“Está muy trillado decir hasta las últimas consecuencias, pero vamos a seguir hasta que se nos acaben los recursos, a la gobernadora le exijo se haga justicia para mi hijo, no más, no quiero venganza, justicia nada más como debe de ser”, añadió.

El próximo viernes primero de julio se realizará una marcha pacifica, organizada por una amiga de "Kike", para exigir a las autoridades justicia; familiares, amigos y seguidores del joven estarán presentes en el Cecut, en donde es el punto de partida.

“Ojalá a nadie le pase el sufrimiento que estoy pasando yo como padre, mi esposa, mi familia, ojalá a nadie en el mundo le pasara lo que estamos viviendo, sean buenos o malos”, concluyó.