Complejo cultural Los Pinos presenta muestra fotográfica del patrimonio y acervo de Tijuana

Tijuana, BC.- Como parte del Festival de Octubre Páa Iwa Cháu-Nuestra Casa, que se realiza en el Complejo Cultural Los Pinos en la Ciudad de México, se presentó la exposición fotográfica del patrimonio que existe en los municipios de Baja California.

En esta exhibición el Archivo Histórico de Tijuana (AHT), participó con una muestra de diversos retratos sobre los sitios declarados en nuestra ciudad como el Antiguo Palacio Municipal, la ex escuela Álvaro Obregón, el parque teniente Guerrero y el binomio Burrocebra-Carreta.

Bienes inmuebles de Tijuana como patrimonios culturales

Jesús Emmanuel Villalba León, director del IMAC, recordó que los bienes inmuebles de Tijuana como el Antiguo Palacio Municipal (sede del IMAC), la Casa de Cultura de Tijuana, el parque teniente Guerrero y el recurso turístico y elemento de identidad como el Burrocebra, fueron declarados patrimonios culturales el 31 de enero de 2014.

Mientras que la colección fotográfica Harry W. Crosby, y las pinturas y murales de José María de Servín Zepeda, recibieron este mismo reconocimiento el 18 de junio de 2021.

Por su parte, el coordinador del Archivo Histórico de Tijuana, Hilario Castillo Castillo, dijo que la difusión del patrimonio de la ciudad ayuda a crear la memoria histórica, fortalece la identidad y el sentido de pertenencia de los tijuanenses.

“No se puede respetar lo que no se quiere, y no se puede querer lo que no se conoce”, aseguró el funcionario.

Villalba León expresó la satisfacción de contar con el apoyo de la Secretaría de Cultura estatal para que a los residentes de la Ciudad de México y de otras latitudes, puedan disfrutar a través de esta exposición, la riqueza cultural que ofrece el municipio de Tijuana.