Competencia con Sedena y constructoras extranjeras por licitaciones no ha sido leal: CMIC

Tijuana, BC.-Para el gremio de la construcción de Tijuana, la competencia por las licitaciones de obras y trabajos en infraestructura no ha sido leal, comentó presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Tijuana (CMIC).

Jesús Octavio Rincón Vargas mencionó que ese sentir de los constructores locales se debe a que las licitaciones para determinadas obras se le dan con prioridad a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y a constructoras del extranjero.

Agregó que haber tenido participación en las recientes obras anunciadas a nivel estatal, como el Viaducto Elevado o el Nodo Morelos, hubiera sido bueno para otorgar oportunidades al resto de empresas en Tijuana.

Impuestos en licitaciones

Enfatizó que el pago de impuestos al momento de obtener las licitaciones e iniciar con la construcción de las obras es una de las desventajas que tienen ante la Sedena, declarando que desconoce si es que ellos deben de declararlos también.

“Sentimos que no es una competencia leal porque ellos no pagan impuestos… Nosotros tenemos que pagar impuestos, nómina, seguro social, Infonavit, todo tipo de impuestos y ellos no sabemos si cobran eso o no”, argumentó.

El presidente de CMIC Tijuana mencionó que la Sedena tiene una manera particular de trabajar en las obras solo necesitando de pocos proveedores, sin subcontratar a empresas locales para aportar en la edificación de obras.

Oportunidades para empresas locales

“El hecho de que las obras las realicen ellos deja sin oportunidad a las empresas constructoras de la ciudad… Entonces son oportunidades que los miembros locales se pierden por diversos motivos”, declaró Rincón Vargas.

Reconoció que el sector de la construcción mantuvo inversiones e impulso de obras privadas al mismo ritmo que en 2019, pero dijo que no han sido las suficientes para la expectativa que tiene el gremio.