Comparte experiencias Sara Leal, egresada de la primera generación de la licenciatura en Comunicación de la Ibero

Tijuana, BC.- Cuando Sara Leal Partida decidió estudiar la recién abierta licenciatura en Comunicación en Ibero Tijuana, no sabía que sería considerada una de las pioneras en la profesionalización de esta carrera en la región, lo cual la ha llevado a desarrollarse en distintos ámbitos de la comunicación en el sector privado y público.

Leal Partida egresó de la primera generación de la licenciatura en Comunicación en 1989, cuando aún se conocía poco de la profesión.

“El estudiar comunicación en los 80 no era fácil porque la gente no sabía para que servía la carrera, empezando por mi papá. Entonces yo me he dado cuenta en todos estos años, como egresada que la comunicación, que es muy importante para conocer las historias de las personas que aportan a la comunidad y cuando puedo me sumo”, subrayó.

Sus inicios

Su aspiración por conocer las historias de la comunidad la llevó a tocar las puertas del semanario ZETA, mientras estudiaba la licenciatura, fue ahí donde perfeccionó su redacción y conoció sobre las necesidades y realidades que vive Tijuana y Baja California.

“Fui a tocar las puertas del semanario ZETA y busqué a Don Jesús Blancornerlas para decirle que yo quería ser periodista, que quería trabajar durante el verano, y me dio la oportunidad de escribir para ellos en el área de cultura, fue emocionante porque yo no había escrito nada aún en ese entonces”, compartió.

Además de ejercer el periodismo, Leal Partida ha trabajado en áreas de relaciones públicas y comunicación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Tijuana (Cespt), Consulado de Estados Unidos en Tijuana, Ayuntamiento de Tijuana, Cámara de Diputados y Gobierno del Estado, entre varias colaboraciones institucionales. Actualmente, tiene su despacho de Relaciones Públicas y Mercadotecnia Consultoría Leal y cuenta con varios clientes locales e internacionales; trabaja en el área de ventas y mercadotécnica de Grupo Cadena y desarrollo una marca de camisetas.

Contribución a la comunidad

Todas estas experiencias le han permitido desarrollarse con ética profesional en su formación humanista, en busca de contribuir en la comunidad, por medio de diversas acciones y actividades altruistas en apoyo a grupos vulnerables.

“En donde esté, siempre busco la forma de ayudar, creo que eso es algo que nos distingue a los egresados de la Ibero; hice muy buenas amistades de distintas carreras y todos siempre tratamos de ayudarnos desde donde estemos”, expresó.

Asimismo, Sara invitó a las y los estudiantes de las nuevas generaciones de comunicólogos, a ser idealistas y atrevidos en explorar otras posibilidades de incursionar dentro de la creación de contenidos en las redes sociales y medios de comunicación.

“Hay que aprovechar principalmente las redes sociales para crear contenidos, tener mucha creatividad, ya no es necesario contar con mucho equipo técnico para grabar buenos videos o tomar fotos para llegar a un gran público”, precisó.

A los alumnos de la Ibero Tijuana les aconseja que “no dejen de soñar, todos los sueños los pueden llevar a cabo; tengan una actitud positiva, sean amables y busquen el bien común”, compartió.