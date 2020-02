Comparece ex-alcalde Juan Manuel Gastélum ante Sindicatura

Tijuana.- El ex-alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro acudió a las oficinas de la Sindicatura Procuradora para comparecer por las irregularidades encontradas en su declaración patrimonial.

En una breve atención a medios, el panista dijo que acudió a “aclarar” algunos puntos ante la sindicatura “de buena manera”.

Consideró que no hay nada malo en su declaración patrimonial, que era uno de los temas en donde señala que existen inconsistencias aunque no descartó que pudiera haber errores “no intencionales”.

Esta es la tercera ocasión en la fue citado por parte de la sindicatura, y en caso de que no acudiera la autoridad utilizaría la fuerza publica.

Aunque fue llamado a comparecer el 28 de febrero, dijo que se adelantó porque el día de mañana no podrá acudir.