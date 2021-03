Comienzan multas por dar bolsas de plástico

Tijuana, BC.- A partir del viernes aquellos negocios que regalen bolsas de plástico a sus clientes podrán ser acreedores a multas de hasta 26 mil pesos.

Ayer formalmente entró en vigor la prohibición que aprobó el Cabildo de Tijuana en junio del año 2018, la cual estable que las multas oscilan desde los 896 26 mil 886 pesos, informó el área de Comunicación del 23 Ayuntamiento de Tijuana.

Las infracciones dependerán de la gravedad de la falta y el comercio, y serán aplicadas por los inspectores de la Dirección de Protección al Ambiente.

De acuerdo a los datos del municipio en promedio una persona desecha al año 244 bolsas de plástico y calculan que en Tijuana se desechan más de 10.2 millones de bolsas de plástico a la semana.

Respecto de la medida, no solo incluye la regulación del uso de las bolsas de plástico, sino también la utilización de materiales plásticos desechables y de plástico espumado.

Comercios ya cumplen

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tijuana, Jorge Macías Jiménez, informó que 90% de los comercios en la ciudad ya cumplen con la medida, mientras que el resto está entregando bolsas biodegradables o amigables con el medio ambiente.

Aseguró que al menos a los comerciantes que forman parte de la Cámara se les advirtió sobre las elevadas multas que podrían enfrentar en caso de no acabar esta medida.

“Ya tiene tiempo desde que se anunció que habría esas multas; todos los negocios han estado buscando la manera de trabajar, algunos no dan bolsa definitivamente, tienes que llevar tu bolsa reusable”, manifestó.

Sin embargo, añadió que el consumidor también debe de poner de su parte, recordando que cuando vaya al mercado deberá de traer alguna bolsa reusable para cargar los artículos que adquirió.

Consideró que también hace falta ver más allá de las bolsas porque muchos de los artículos que se venden tiene un empaque de plástico, pero reiteró que este es una buena medida para iniciar a cuidar el medio ambiente.

“Arriba del 90% de los comerciantes están cumpliendo con no dar bolsa de plástico, al principio había inconformidades porque no se había tomado en cuenta al sector comercio, pero al final de cuentas todos decidieron apoyar la medida”, agregó.

Por último, Macías Jiménez advirtió que en dado caso que se llegue a dar una extorsión por parte de los inspectores del ayuntamiento lo denunciarán a las autoridades correspondientes porque no tolerarán este tipo de medidas en contra de sus agremiados, pero respetarán cuando se interpongan multas de no respetarse las medidas.

Millones de bolsas

Por su parte, el biólogo y director de la asociación civil Naturalus, Arturo Ángeles Castro, informó que en Tijuana a la semana son utilizadas cerca de 10 millones 200 mil bolsas de plástico. Estos productos lleganal mar generando una gran contaminación y afectaciones, y al ser Tijuana una ciudad con playa, señaló, es momento de actuar.

“Cada año mueren millones de mamíferos marinos y aves marinas porque confunden las bolsas de plástico con comida y se les atora en el esófago, y si no mueren sofocadas, se les queda atorada en el sistema digestivo causándoles la muerte o se quedan enredadas”, declaró.

También afecta al drenaje pluvial ya que las bolsas tapan estos espacios generando inundaciones y trabajos de rehabilitación en donde se invierte dinero público. Esta medida afirmó no solo beneficiará al medio ambiente si no al empresario, quien no tendrá que hacer un gasto adicional con la compra de bolsas de plástico.

Consideró que ya hubo tiempo suficiente para que los comercios realizaran las adecuaciones necesarias para hacerle frente a la medida.

Y reiteró que es momento que la ciudadanía retome costumbres de generaciones atrás, recordó que muchos de nuestros abuelos al momento de ir a la tienda cargaban con sus bolsas recusables.

Recordó que la asociación colaboró con Vega Aguirre para la creación de esta iniciativa junto con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

Ya que la asociación que dirige viene realizando trabajos de concientización desde el año 2013 sobre la contaminación que provoca el plástico en el mar, así como en su flora y fauna.

Comercios cumplen

En un recorrido realizado por algunos de las tiendas de autoservicio más grandes de la ciudad, la mayoría de estos ya no entregan bolsas.

Por ejemplo en la tienda Dax, ya no se entregan bolsas de plástico, pero cuentan con bolsas de tela que las venden a menos de 20 pesos.

Algunos puestos ambulantes de comida siguen entregando bolsa ahora que están entregando el servicio para llevar.