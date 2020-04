Comienzan a respetar confinamiento en Zona Este de Tijuana

Tijuana.- La ciudadanía de Tijuana ha reducido sus salidas no esenciales y como ejemplo está el caso del sobreruedas ubicado en la colonia Villa del Campo, que el fin de semana pasado reportaron los comerciantes había el 90% de la afluencia cotidiana en el lugar.

Para este sábado y domingo la situación cambió. Los puestos del tianguis estaban separados por diez metros cada uno, los comercios solo eran los esenciales: abarrotes, verdura, artículos de limpieza y puestos de comida como tacos, pizza y birra.

Sergio González, un comerciante antes de la pandemia vendía artículo de vestir en éste y otros sobreruedas de la Zona Este, contó que tanto la afluencia de personas como la venta cayó hasta un 80%.

Para poder mantener a su familia tuvo que cambiar de giro, pidió los permisos necesario y ahora tiene un puesto de dos metros cuadrados en donde vende cubrebocas de tela y desechables en 30 pesos.

“La mayoría de los clientes no trae cubrebocas, o sea uno que otro si viene a compararlos pero de todos los que vienen solo un 20% los trae; y aquí andan comprando y todo”, relató.

Los comerciantes cómo la señora Elena Soto, señalan que no hay una regla clara sobre qué pueden o no vender, por lo que tienen que agregar a su inventario algunos artículos que anteriormente no manejaban con tal de seguir vendiendo.

Ella asegura que la venta en su puesto le bajó hasta un 70% además de que la gente que asiste al sobre ruedas no trae cubrebocas los que lo traen no lo usan de manera correcta, para ella esa es la razón por la que las autoridades le achicaron su puesto y los separaron 10 metros.

“Hay gente pero no encuentran los productos que buscan, por ejemplo buscan pilas, yo tengo pero no me permiten venderlas, pero les digo que eso es esencial y me contestan que eso lo pueden comprar en el Calimax o Aurrera pero ¿Que coman ellos y nosotros nada?”, denunció.

Doña Elena de 58 años de edad, tiene más de una década trabajando en el sobreruedas, padece de una discapacidad motriz y está en tratamiento por un tumor que le detectaron previo a la pandemia, reveló.

Los puestos de comida en el sobreruedas de Villa del Campo, también tuvieron que adaptarse a las medidas sanitarias y su venta la hacen solo para llevar, la encargada del puesto Elizabeth Parra, “La Michoacana”, contó que su venta cayó un 60%.

“Muchos no vienen con cubrebocas, nomás nosotros los que vendemos lo traemos; hay muy poca gente, en los 10 años que tenemos vendiendo aquí nunca había estado tan flojo. Imaginate, tenemos que mantener a la familia, pagar renta, luz y el agua”, declaró.

Durante el recorrido realizado por FRONTERA por la zona este de la ciudad y las distintas plazas comerciales como plaza Boulevard 2000, plaza Monarca, plaza Sendero, Macroplaza y plaza Carrusel, se encontraban con muy poca asistencia de personas.

Los supermercados eran los únicos que presentaban largas filas para su acceso, ya que en estos establecimientos se optó por dejar pasar solo a un integrante de la familia para hacer el super, además de guardar la sana distancia y el límite máximo de clientes dentro del establecimiento en promedio de 90 personas.

En algunos establecimientos el personal de seguridad proporciona a la entrada del lugar gel antibacterial mientras otro limpia el carrito que usará el cliente con cloro y un trapo.

El gerente de uno de estos supermercados en la plaza Sendero informó que la afluencia de personas a la tienda ha disminuido hasta un 40%, que las compras de pánico disminuyeron hace dos semanas y que la única restricción de compras en el área de licores, donde solo se venden máximo 2 productos por persona.

“Las personas aveces se enojan porque les aplicamos el gel antibacterial o porque le negamos la entrada toda la familia, se molestan por hacer fila, pero nosotros tenemos que seguir los protocolos de sanidad por la salud y seguridad de ellos y nosotros”, concluyó.