Combate el temor de los pacientes

Tijuana, BC.- Para Alejandro Camacho, médico general asignado a Urgencias del Hospital General de Tijuana (HGT), la pandemia del coronavirus le ha representado un doble reto: Por una parte buscar el mejor tratamiento para los pacientes y por otra parte convencerlos que lo reciban para sobrevivir.

Esta situación se debe a la desinformación sobre la enfermedad, expuso, y al miedo que la población tiene hacia el personal médico del hospital.

“Hay mucha gente que llega porque la familia los trae con mucha dificultad respiratoria, sensación de ahogo, y a muchos de ellos podemos manejarlos con oxígeno, a través de puntas o máscaras. Pero hay otros, hay algunos que necesitan apoyo más extremo y necesitan intubarse, conectarse a un ventilador, mucha gente tiene miedo, no quiere recibir el tratamiento, dice ‘hagan todo lo que quieran, menos eso’ y muchas veces llegan tarde”, lamentó.

Por ello, Camacho resaltó el trabajo del personal de enfermería y trabajo social, pues a través de videollamadas logran que los familiares se comuniquen con sus pacientes Covid19 para que se enteren sobre el estado de salud de ellos.

Dijo que solo de esta manera acceden a que el enfermo reciba el tratamiento, pues a este en ocasiones se le dificulta hablar debido a la gravedad respiratoria que presenta.

“Son pacientes que deben estar en algunas posiciones específicas o en silencio para tratar de consumir la menor respiración”, explicó.

Por otra parte, el médico recordó que el día que tuvo como paciente a un colega que se había infectado de Covid19, a pesar de cumplir con todas las medidas de prevención.

“Recuerdo mucho haber atendido a un colega que llegó y me comentaba que atendía todas las medidas de precaución y de seguridad, él da consulta particular. Entonces, dice que atendió a un paciente sospechoso (de Covid19) y ahí fue cuando él piensa que pudo haberse contagiado. El verlo del otro, dónde si es área Covid y dónde no, tienes que extremar precauciones y utilizar tu equipo completo por todas las áreas de atención médica”, expresó.

Alejandro Camacho dijo que el personal médico se mantiene informado sobre los tratamientos para buscar la cura del Covid19, pero en estos momentos es más importante que las personas cuiden su salud a través de las medidas preventivas de la enfermedad.

“Mi preocupación al ir a mi casa es que veo a mucha gente en la calle y que definitivamente espero no pase, pero si sigue este movimiento social, muy probablemente haya un repunte de casos y nos preocupa estar de nuevo en el borde en donde ya no tengamos espacios para más personas. En este hospital siempre recibimos a todos. Entonces tenemos que buscarle algún lugar y eso de pronto es un reto cuando de pronto ni siquiera tienes un espacio físico en donde ofrecerle un tratamiento digno y eso es lo que nos preocupa”, advirtió.