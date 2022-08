Colef reconoce la trayectoria de su personal

Tijuana, BC.- Por el aniversario 40 de su creación, el Colegio de la Frontera Norte (Colef) llevó a cabo una ceremonia en la que entregó reconocimientos al personal con mayor trayectoria dentro de la institución.

De manera presencial estuvieron en el evento el presidente del Colef, Víctor Alejandro Espinoza Valle; el Titular de la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Alejandro Díaz Méndez y el Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez.

Mientras tanto de manera virtual estuvo presente la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla.

“En lo personal he participado en esta historia durante 36 años pues me incorporé el primero de marzo de 1986, he tenido fortuna de ser observador participante en una gran aventura del conocimiento que en 1986 se transformó en el Colegio de la Frontera Norte A.C.”, expresó el presidente del Colef, Víctor Alejandro Espinoza Valle.

Foto: Héctor Barrera

Reconocen antigüedad del personal

Durante el evento se reconoció la trayectoria del personal de la institución con una antigüedad desde los 10 a los 40 años, entre los cuales estaban Artemisa López León (10 años), José Cruz Nava (20 años), Dora Elia Felicián Valdez (30 años) y Arturo Manuel Torres Rivera (40 años).

Antes de finalizar el festejo, el Secretario Catalino Zavala destacó la importancia del Colef en la región Norte del País, además de enfatizar el trabajo de la institución en coordinación con el Gobierno del Estado para atender problemáticas sustanciales para el desarrollo de Baja California, no solo en el tema de seguridad sino también en el tema del fenómeno migratorio.