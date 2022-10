Colectivo Todos Somos Erick Carrillo cumple segundo día de búsqueda de Elizabeth Puga

Tijuana, B.C.- La búsqueda de Elizabeth Guadalupe Puga, desaparecida desde hace más de dos años, es realizada en el arroyo Lomas Taurinas por parte del Colectivo Todos Somos Erick Carrillo.

El presidente del colectivo, Eddy Carrillo Palafox, manifestó que la búsqueda en el arroyo se estará desarrollando hasta el día sábado para recorrerlo por completo, sin embargo, de momento llevan un avance del 30%.

Inició el día de ayer aquí en la colonia Alfonso Garzón en el arroyo conocido como Lomas Taurinas, este arroyo empieza desde el aeropuerto y termina hasta el canal Río Tijuana”, indicó.

“Ayer se llevó a cabo en el estanque de aquí de aguas negras de este mencionado arroyo, creo que llevamos avanzados un 30% nos faltan 3 días y medio para terminar pero hoy recorreremos todo el arroyo completo caminando”, agregó.

Sobre este trabajo, detalló que las labores de búsqueda se dan en esta zona al tratarse de un área cercana al lugar donde desapareció Elizabeth, en la cual en los últimos años han sido hallados más de 25 cuerpos.

Zonas

“Un análisis de contexto nos está arrojando que tenemos que empezar a buscar por estas zonas porque fue cercano del lugar donde desapareció y en este lugar donde estamos buscando hemos encontrado en dos años más de 25 cuerpos ahí entre todo el arroyo”, dijo.

Mientras tanto, su madre, Alejandra Vega, expresó que actualmente hay varias líneas de investigación, sin embargo, ninguna de ellas tiene algo concreto, además, explicó que la última vez que entabló comunicación con Elizabeth fue el día 05 de julio del 2020.

“Hay varias líneas de investigación pero todavía no hay nada en concreto, dejamos de tener contacto con ella el día domingo 05 de julio a las 9 de la noche me dice una amistad”, mencionó.

“Yo la tuve más temprano porque a las 9 de la noche su celular ya no estaba activo ni ella en sus redes sociales, que era muy activa en sus redes. Ya el día lunes 06 tenía cita en el médico y yo la iba a acompañar pero ya no llegó y su celular mandaba al buzón”, añadió.

Aunque no hay aún indicios sobre su hija, el colectivo continuará realizando búsquedas por las zonas por donde Elizabeth Guadalupe Puga vivía, aunque este hecho la hace no perder la esperanza de que pueda encontrarla con vida.

“Bastantes, más en los alrededores de la colonia donde ella vivía, pero hasta ahorita no tenemos nada, no hemos encontrado nada, ni pistas, nada concreto y eso me da la esperanza de que esté viva”, sostuvo.