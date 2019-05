Coinciden candidatos de Tecate en componer las finanzas

Las finanzas públicas del Ayuntamiento, la inseguridad y migración fueron los principales temas que se abordaron durante el debate de los aspirantes a ocupar la Alcaldía de Tecate, organizado por GRUPO HEALY a través de EL IMPARCIAL, FRONTERA, LA CRÓNICA y Uniradio, en el que estuvieron presentes tres de los siete candidatos.

Al encuentro asistieron Lucina Rodríguez Martínez del PAN, Javier Urbalejo Cinco del PRI y Alfredo Moreno Carreño, independiente, mientras que las candidatas Zulema Adams Pereira de la coalición Juntos Haremos Historia, Sara Ampudia del PBC, Carmen Cecilia Romero de Movimiento Ciudadano y María del Refugio Félix del PRD declinaron la invitación.

Finanzas

Javier Urbalejo fue el primero en responder sobre el tema y dijo que la deuda que enfrenta Tecate oscila en los mil millones de pesos, por ello pidió primero su reconocimiento y para evitar huelgas como la ocurrida hace unos meses, planteó trabajar con los sindicalizados garantizando estabilidad laboral para ellos.

Agregó que hará en una reingeniería interna que permita valorar el perfil de los empleados para redireccionarlos si es necesario, además desarrollará un programa de austeridad para garantizar los servicios básicos a la población.

Por su parte, Alfredo Moreno mencionó que es difícil corregir situaciones que se han venido arrastrando desde hace cinco administraciones, lo que dejó por componendas con el sindicato (de burócratas) un aumento en la nómina, que buscará disminuir ya que representa el 70% del presupuesto.

Agregó que hará una reingeniería tanto financiera como administrativa para reducir las direcciones ya que estas están duplicadas por compromisos políticos compartidos en este caso con el Partido Verde Ecologista, quien tiene una dirección de ecología que no sirve para nada.

Lucina Rodríguez expuso que serán un gobierno austero y consideró que las 450 personas que laboran en el Ayuntamiento con base, tienen capacidad para ocupar incluso una dirección, pero también trabajará con las mil 115 personas que hay de confianza y lista de raya, de tal forma que se pueda disminuir el personal para bajar la nómina.

Mencionó que fusionará algunas dependencias paramunicipales para reducir gastos y así poder tener un poco más de ingreso para brindar los servicios que la comunidad requiere y tendrá un solo administrador de la ciudad, además de que no solicitará más préstamos para no generar más deuda.

Seguridad y Migración

Activar las 17 casetas de seguridad pública que están en la cabecera municipal y la zona rural es parte de los planteamientos hechos por Urbalejo Cinco para combatir la delincuencia que hay en Tecate.

Dijo que desde el primer día de su gobierno trabajará en reordenar las grúas municipales, que no sea el primer elemento el recaudador sino el orden, además se quitarán los retenes que están afuera de la ciudad.

También se implementará un programa de cero tolerancia a todo aquel elemento y funcionario que extorsione a los ciudadanos y será enviado a la Sindicatura, pues confía en su candidata, que no dará oportunidad de que lo vuelva a hacer.

Mientras que en el tema migratorio, se dará la bienvenida a todos aquellos que quieran pasar por Tecate, esto por humanidad, y se trabajará en coordinación con el Estado y la Federación para atender esta situación.

Moreno Carreño dijo al respecto que la migración se tiene que atender, pues no se puede dejar a las personas que transitan por Tecate a la deriva, viendo la forma de canalizarlos lo mejor posible.

En lo referente a la seguridad pública, refirió que se debe dar un combate frontal a la administración de la Policía empezando con poner a un director que sea de Tecate para que conozca a toda la ciudadanía.

Agregó que en las seis delegaciones municipales tratarán de que el mismo delegado pueda manejar a la policía asignada a su demarcación y que no esté recibiendo órdenes del director de la policía a fin de que se atienda de inmediato las quejas que hay en el campo.

A su vez Lucina Rodríguez aseguró que actualmente en Tecate hay 77 detenciones diarias de acuerdo con el Portal de Transparencia y en este Municipio hay 177 policías para atender a casi 120 mil habitantes, por lo que es importante combatir el déficit que se tiene de más de 60 elementos.

Mencionó que se trabajará en cuanto a bitácoras en las colonias, lo que daría certeza y seguridad a la ciudadanía de que al menos tres veces al día estaría pasando una patrulla por su colonia.

También se fortalecerá a las delegaciones para que su titular tenga la autoridad sobre la gente que tiene a su cargo, algo que actualmente no tiene y se sectorizará a la Policía.

En cuanto a la migración, expuso que Tecate se ha caracterizado por ser una ciudad amable, que le da la mano a quien llega, por lo que se trabajará en conjunto con los gobiernos estatal y federal.

Durante el debate, también se abordó el tema sobre acciones para impulsar la economía local, entre otros.

Preguntas rápidas

JU LR AM

Mayor endeudamiento para pagos No No No

Instalación de más parquímetros No No No

Privatización de recolección de basura No No No

Elección de regidores por voto directo Sí Sí Sí

Director de Seguridad Pública foráneo No No Sí