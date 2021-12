Cobertón navideño: Pasa frío su familia con pocas cobijas

Tijuana BC.- Durante la temporada de invierno el señor José Manuel de 45 años de edad, su esposa y tres hijas pasan frío por las noches al no contar con cobijas suficientes en el hogar.

Está muy frío y pues tratamos de ponernos cobija doble, pero el frío se siente fuerte por esta zona”

Declaró a FRONTERA.

José comparte el hogar con su esposa de 53 años, y sus tres hijas de 14, 21 y 22 años respectivamente.

Temporada de lluvias

Aseguró que afortunadamente han conseguido unas lonas para evitar que ingrese el agua dentro de su hogar durante la temporada de lluvias, sin embargo, se siente fuerte en la colonia Vista Encantada al ser una zona alta, donde vive desde hace cuatro años.

“Hasta ahorita no se ha mojado, tengo unas lonas y eso no ha ayudado a que no entre el agua a la casa”, expresó.

Señaló que unas cobijas extras le podrían servir hasta para su trabajo, al ser velador de una empresa cerca de donde vive.

La señor José Manuel y su familia serán beneficiadas con el “Cobertón Navideño 2021” que realiza GRUPO HEALY anualmente, por lo que aquellos lectores interesados en donar cobijas pueden hacerlo antes del 20 de diciembre en las instalaciones de FRONTERA, ubicado en la Vía Rápida Poniente de la colonia Anexa 20 de Noviembre.