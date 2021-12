Cobertón navideño: Enfrenta David un difícil invierno

Tijuana BC.- Cuando Christian David Alonso García se mudó a la colonia Artesanal acompañado de su familia, sintió que por fin tendría un lugar al que podría llamar hogar. Sin embargo, no se imaginaba lo difícil que serían los inviernos en el lugar, con temperaturas que en ocasiones no los dejan ni dormir. Christian David se mudó a la calle del Yeso hace casi dos años. Su casa está ubicada en las faldas de un cerro y está construida de madera y cemento, lo que provoca que no estén tan protegidos del frío.

Aquí pega más, pega con ganas porque estamos en la falda del cerro, está difícil sobre todo por el niño”

Comentó.

La situación, explicó, los obliga a tomar medidas que no son seguras para poder soportar las bajas temperaturas.

Frío y enfermedades

“A veces tenemos que poner calentón y ya sabemos que está mal, pero está canijo estar así”, añadió, además, resaltó, con el frío también llegan las enfermedades respiratorias, lo que es preocupante, principalmente por el más chico de su familia.

Para ayudar a esta familia, Periódico FRONTERA realiza cada año la campaña “Cobertón Navideño”, donde se reciben cobijas y juguetes nuevos o en buen estado.

Los donativos serán recibidos en las oficinas de esta casa editorial ubicada en Vía Rápida Poniente #13483 de la Colonia Anexa 20 de noviembre hasta el 31 de diciembre. En caso de que no pueda acudir personalmente, se puede comunicar al número 6229900 y FRONTERA pasará por la donación.