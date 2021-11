Club de motociclistas Solo Ángeles invita al ‘Toy Run’ en Tijuana

Tijuana, BC.- El club de motociclistas Solo Ángeles invitó a la comunidad en general a participar en el evento ‘Toy Run’ para regalar un juguete a los niños de escasos recursos.

David González, encargado de Relaciones Públicas del club, informó que el evento se realizará el 12 de diciembre en la avenida Revolución a partir de las 9:30 horas.

Ésta será la 36 edición, la cual tiene como meta beneficiar a entre cinco y seis mil infantes pobres.

Foto: Cortesía

México y Estados Unidos se unen a la causa

González comentó que “bikers” de México y Estados Unidos se unirán a la causa, pero la población puede hacerlo también donando juguetes no bélicos que no necesiten baterías y que no estén envueltos. Para mayor información ingresar a la cuenta de Facebook de Solo Ángeles.

El año pasado el evento masivo fue suspendido debido a que la pandemia del Covid-19 estuvo en una de sus máximas etapas, por lo que tuvieron que acercar los regalos a un orfanato.

Para este año, agregó, el Ayuntamiento de Tijuana ya autorizó el evento.