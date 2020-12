Clínicas de fiebre siguen con su función en temporada decembrina

Tijuana, BC.- Durante esta temporada decembrina, siguen en funcionamiento las “Clínicas de Fiebre”, para otorgar diagnósticos oportunos de Covid-19 a la población con síntomas como dolor de cabeza, fiebre, tos, ausencia de olfato o gusto.

La Jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud, Dra. Remedios Lozada Romero, indicó que las Clínicas activas son: Francisco Villa, Mariano Matamoros, Rosarito, Tecate y Hospital General de Tijuana, este último es donde deben acudir aquellas personas que presenten dificultad para respirar.

Las direcciones y horarios se les dan a conocer a continuación

Centro de Salud en Tecate, en la calle Ramón Salazar sin número de la Col. Fundadores, de lunes a viernes de 7 a.m. a 2:30 pm, fines de semana de 7 am a 7 p.m., solo viernes 25 de diciembre y 1 de enero estará cerrado

Centro de Salud en Playas de Rosarito, está localizado en la Av. La Bajada de la Col. Lomas de Rosarito. de lunes a viernes de 7 a.m. a 2:30 pm, fines de semana de 7 am a 7 p.m., solo viernes 25 de diciembre y 1 de enero estará cerrado

Explanada del Hospital General de Tijuana, de lunes a viernes de 7 a.m. a 2:30 pm, fines de semana de 7 am a 7 p.m. viernes 25 de diciembre y 01 de enero de 9 am a 2 pm

Centro de Salud de la Col. Francisco Villa, se encuentra ubicado en la calle Maclovio Herrera No.51, de lunes a viernes de 7 am a 2 pm, fines de semana cerrado

Centro de Salud de la Col. Mariano Matamoros, ubicada en la Av. Ruta Matamoros, esquina con Chichen Itzá, S/N. de lunes a viernes 7 am a 2:30 p.m., fines de semana cerrado

La funcionaria reiteró el llamado a “Quedarse en Casa”, no realizar posadas, fiestas, reuniones, ni concentraciones por la época decembrina, así mismo, dijo que es importante mantener la Sana Distancia.

“Seguimos promoviendo el lavado de manos de forma frecuente, así como el uso de cubrebocas, cuando sea necesario salir de casa; el Covid-19 es un virus que se trasmite de persona a persona, también a través de superficies contaminadas, que deben limpiarse constantemente (perillas, puertas, pasamanos, descansa brazos, celulares, tabletas electrónicas, controles remotos)”, detalló.

Lozada Romero, explicó que una persona con síntomas debe aislarse del resto de la familia dentro del hogar; si es adulto, debe acudir solo a su Unidad de Salud más cercana, si el paciente es un menor deberá ser llevado solo por uno de los padres, utilizando siempre su cubre- bocas en ambos casos.

En este sentido, agregó que si la persona no presenta insuficiencia respiratoria, se le otorgará un medicamento para aliviar los síntomas, el cual deberá ingerir en su domicilio, bajo la supervisión de un familiar, restringiendo el contacto con el resto de la familia y en las áreas del hogar.

En cuanto a las medidas preventivas que debe llevar se encuentran:

Estornudar cubriéndose con la parte interna del codo o con un pañuelo desechable, el cual debe depositarse en una bolsa de plástico.

Bañarse de forma diaria

Continuar monitoreado su temperatura.

Finalmente, la funcionaria comentó que de preferencia se utilice jabón líquido para el lavado frecuente de manos, en caso de no contar con esa posibilidad, puede cortar la barra de jabón en trozos pequeños para que no se contamine, además de enjuagarlo después de utilizarlo; al momento de higienizar es importante tallar entre los dedos, el dorso y hasta la muñeca, por lo cual se pide no usar reloj, pulseras o anillos.