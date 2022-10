Clima Tijuana: Calor y condición Santa Ana prevalecen en la región

Tijuana, BC.- Temperaturas cálidas y cielo despejado se espera para este miércoles en la región, además de vientos de entre 30 a 40 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil en colaboración con Cicese, Tijuana tendrá temperaturas máximas de Tijuana 34 grados centígrados y mínimas de 19º C.

En Mexicali se esperan temperaturas de entre 37°C y 23°C; mientras que Tecate oscilará entre 34° C y 19° C.

En Rosarito las temperaturas serán entre 19° C y 29° C y vientos de 30 a 40 K/h; mientras que en Ensenada, las temperaturas serán de 19° C a 29° C; y San Quintín tendrá temperaturas de entre 19° C y 28° C, con vientos de 25 a 35 K/h en ambos municipios.

La CEPC exhorta a la población en general a protegerse de los cambios bruscos de temperatura, evitar exponerse al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, así como mantenerse hidratada.