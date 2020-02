Clausuran fábrica textil, laboraban más de 50 personas

Tijuana.- Este sábado la Dirección de Inspección y Verificación clausuró una fábrica textil por no contar con los permisos para operar, además de no tener extinguidores y conexiones eléctricas no adeudas.

El lugar se encuentra en la colonia Altiplano en la delegación La Presa Abelardo L. Rodríguez, en donde laboraban 56 personas, entre ellos algunos menores de edad.

El jefe de la dirección en dicha demarcación, Alberto Reynoso, informó que al lugar llegó la dueña del inmueble y para que no le clausuraran el lugar les ofreció dinero, pero no aceptaron.

“Es una fábrica textil donde se hacen camisas y vestidos, en esa fabrica había mas de 56 trabajadores”, comentó.

El inmueble esta conformado por niveles, en el ultimo, había camas donde dormían las personas que ahí trabajaban, quienes les aseguraron que laboraban ahí voluntariamente.