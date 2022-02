Ciudadanos resienten falta de personal en Palacio Municipal de Tijuana

Tijuana, BC.- Tras las limitaciones del aforo en el Ayuntamiento, donde se trabaja con solo el 60% del personal completo, los ciudadanos que acudieron a realizar un trámite resintieron la falta de personal por las largas filas para realizar distintos trámites.

“Vine a realizar un cambio de escrituras, llegué hace como media hora, todavía no me atienden pero espero no tardarme mucho” comentó César Cid, quien se encontraba en el segundo piso del inmueble.

Apuntó que es probable que la reducción del aforo sea favorable para los ciudadanos, pues al haber menos personal quizá el proceso de atención sea más eficiente, sin embargo, las filas largas dependen de la demanda de la ciudadanía y el tipo de trámite que se desea realizar.

“15 minutos de fila y es la segunda vez que vengo, tuve que pedir permiso en el trabajo otra vez”, detalló Cynthia Garay Torres.

La ciudadana, quien asistió para corregir un error en su acta de nacimiento, considera que es indispensable acudir al Ayuntamiento.

Agregó que el accionar de los funcionarios es poco ágil porque es probable que de una fila se mueva a otra y tarde más de dos horas en terminar su trámite, pues dijo que la atención en el ayuntamiento siempre ha sido así.