Ciudadanos reconocen trabajo en infraestructura y servicios: Jaime Bonilla 

El gobernador Jaime Bonilla Valdez, dijo que la respuesta de la ciudadanía ha sido muy positiva al visitar las colonias, y que "la gente está esperanzada, por el tema de las vacunas Covid".

Anunció que está por terminar la segunda etapa de aplicación de las dosis correspondientes para los adultos mayores en el Estado; así como el arranque esta semana de la vacunación para los maestros.

El mandatario estatal, dijo que existe un gran reclamo social; "la gente entiende que el cambio se da lento, como dice el presidente, el cambio se da como una locomotora, que empieza despacito, y cuando agarra viada, nadie lo para", comentó.

Sobre el tema de la ampliación de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo más, dijo que el ministro, por tratarse del él, no ha hecho declaración alguna al respecto, siendo que en su momento acuso al gobernador por "fraude la Constitución", por buscar la ampliación de su mandato de 2 a 5 años.

"Como dicen en la Libertad, más pronto cae un hablador que un cojo. Yo no estoy en contra de la acción al extender su mandato como presidente de la Suprema Corte, y no le veo ningún problema. Hay una gran confusión, hay muchos que piensan que se está excediendo constitucionalmente", aseveró.

Insistió que este asunto se pudo ventilar entre los ministros al votarlo y reelegirlo o retirarse en ese momento y hacerse los cambios pertinentes. "Independientemente que él no me apoyó, yo si lo apoyo a él, porque creo benéfico por los cambios que requiere México. Estamos contigo, y que vea que no hay resentimiento", dijo.

Sobre la creación del SAT en Baja California, el impuesto de la gasolina para el cuidado del medio ambiente, que se aplica solo a los empresarios, y por el contrario se respeta la economía del ciudadano de a pie, manifestó que algunos empresarios están acostumbrados a no pagar impuestos, el agua, el predial, el drenaje y otros servicios.

Agregó que hay empresas transnacionales en Baja California, que tienen tomas clandestinas como Coca-Cola y el Aeropuerto de Tijuana, este último tenía 20 años sin pagar agua, y se les obligó a cubrir los adeudos.

"Me halaga que digan que soy un gobernador que cobra, yo lo prometí en la campaña, todos parejos, todos pagan", exclamó.

Comentó que la ciudadanía está muy sorprendida por las acciones legales y denuncias interpuestas en contra de ex funcionarios por el delito de peculado, tal fue el caso de la ex titular del DIF estatal, Brenda Ruacho de Vega, quien firmó un acuerdo reparatorio con el que se comprometió a devolver 6.8 millones de pesos que desvió a sus cuentas durante su administración.

"Lo dijimos en campaña, no se trata de privar a nadie, lo que queremos es que devuelvan lo que se robaron. Fue todo un proceso para hacerle entender a estas personas que tenían que devolver, no solo 6 millones de pesos, sino también un edificio de 50 millones de pesos", afirmó.

El ingeniero Jaime Bonilla Valdez, recalcó que estas acciones se pueden llevar a cabo cuando un gobierno es responsable, y recibió muchísimas llamadas de empresarios diciendo que se le está pasando la mano con una dama. "La corrupción no tiene género, ella se llevó dinero de las arcas del erario y lo tiene que regresar", añadió.

En el caso "Kiko" Vega, dijo que no se detendrán las investigaciones, y que la recuperación de recursos se entorpeció por la pandemia. Dijo categóricamente que se tendrá que devolver el dinero.

El gobernador, reconoció la gran importancia que haya cambios de gobierno y la alternancia para que se fiscalicen las dependencias, como ejecutaron los recursos o de cómo se perdieron propiedades. "Kiko Vega, era un hombre en bancarrota, y sale como un multimillonario".

Explicó que la Secretaría de Honestidad y la Función Pública (SHFP), ha llevado a cabo auditorias correspondientes, y paso a paso el dinero recuperado se ha ido aplicando en las principales necesidades de la comunidad.

Dijo que se ha invertido en infraestructura en las colonias que en 30 años carecían de los servicios de agua y drenaje. Hizo hincapié que falta recuperar en el rubro del agua $5 mil millones de pesos, de los cuales se han cobrado 1, 600 millones de pesos.

En materia de seguridad, el mandatario Estatal dijo que los programas federales están dirigidos para la reconstrucción del tejido social, y que se tiene un alto índice de criminalidad por las políticas públicas como la privatización de la educación, ya que no hay oportunidades y espacios suficientes para los jóvenes.

Referente a Club Campestre de Tijuana, comentó que continúan los procesos para su expropiación, ya que se requieren áreas verdes.

"El Club Campestre, hay que hacerlo un centro de alto rendimiento para los jóvenes o que las familias vayan a un lugar donde convivir los domingos. El parque Morelos, se privatizó hasta para estacionarse y no lo veo justo", aseveró.

Comentó que tienen que demostrar que son los verdaderos dueños cosa que no han podido comprobar, y que el secretario General de Gobierno llevará hasta las últimas instancias este caso.

Por lo que se refiere al Hipódromo Caliente, habrá que estudiar su situación. "Todos sabemos de qué se hizo mulas Pedro, y de cómo se quedaron con esa propiedad. Pero al tiempo y en los juzgados en donde se demuestre que el Campestre es de la nación y del pueblo, veremos que caminos seguimos", argumentó.

Indicó que, de los 100 compromisos de este gobierno, 95 se ha cumplido, y que algunos quedarán pendientes por falta de tiempo y presupuesto.

Al abordar el tema político, el mandatario Estatal, fijo su postura con personajes que participaron en la pasada contienda electoral, y que, al no verse beneficiados para ocupar otros cargos públicos, lo señalaron como dictador.

"Mi partido me ofreció la alcaldía de Tijuana, pero lo rechace, porque hay que dejar el espacio a otras personas", aclaró.

Finalmente, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, dijo que trabajará hasta el último día de su encomienda, y que su equipo trabaja 24/7.

Recalcó que todos los puestos son prestados, y que está confiando en que le ira muy bien a Morena en esta jornada electoral.