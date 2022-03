Ciudadanos piden señalamientos actualizados y visibles en Tijuana

Tijuana, BC.- El bulevar Insurgentes y Zona Río son los puntos que más confunden respecto a los señalamientos y las vialidades, aseguraron ciudadanos.

“La cuestión es que no hay señalamientos claros, no solamente letreros si no la misma pintura del suelo, en el Insurgentes uno tiene que estar adivinando para no meterse en sentido contrario”, indicó Ramiro Aguilar, conductor habitual en la zona.

Señaló que en Zona Río y en las vialidades cercanas a la línea fronteriza, los señalamientos también pueden provocar confusión en los conductores, sobre todo a los que son inexpertos y no suelen manejar por esa zona.

Señalamientos se prestan a confusión

“En Zona Centro es muy fácil ver que todos los letreros dicen San Diego, Garita, etcétera, uno se puede confundir porque a pesar que dicen San Diego muchas veces son vialidades alternas para llegar a otro lugar”, aseguró.

El conductor afirmó que en ocasiones, la tecnología de localización ha jugado en su contra, pues en muchas ocasiones lo ha llevado en direcciones erróneas y por vialidades que demoran aún más sus traslados.

“Uno no puede confiar en el Maps o alguna otra aplicación así, porque no es precisa, te dice que te metas en una calle y luego resulta que ya te pasaste, aparte es un peligro para ir manejando y viendo el celular”, sentenció.