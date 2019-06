Ciudadanos invaden predio en Libramiento; afirman que no se irán

Alrededor de 60 secciones de un cerro ubicado en el Libramiento Rosas Magallón han sido invadidas desde el 19 de junio.

Ayer, agentes de la Policía Municipal y personal del Ayuntamiento acudieron a dicho predio, localizado a la altura de la colonia Anexa Niños Héroes, donde personas optaron por adueñarse de terrenos.

En el encuentro con las autoridades, los invasores mostraron una actitud hostil y aseguraron que no se irán del lugar; algunos ya delimitaron con cordones el terreno.

El director de la Policía Municipal, Mario Martínez Martínez, informó que oficiales están conscientes de la situación, sin embargo, no han tomado acciones de desalojo porque hasta el momento no se ha realizado ningún reporte o denuncia por parte del propietario.

“Nosotros nos enteramos mediante las redes sociales esta situación que se está dando, no hay una parte querellante hasta el momento, no hay ningún reportante que diga que es su terreno o que quiere sacarlos; tiene que tener propietario pero no han reportado nada”, explicó.

Pese a que no se ha tomado la medida de retirarlos del lugar, no se les ha permitido construir edificaciones por tratarse de una zona con peligro de deslave.

“Estamos haciendo el trabajo de prevención; no hay reporte, ya están asentados, nunca se reportó al 911, vamos a estar al pendiente, lo importante es que haya parte querellante”, añadió.

El encargado de despacho de la dirección de Protección Civil Municipal, Uriel Manzanares Tirado, apuntó que, tan pronto acudió personal de la dirección al cerro, se encontró con agresiones por parte de los invasores.

“Desde que nos percatamos el día 19 de junio, el trabajo de la dirección fue dar recomendaciones en materia de protección, lo cual no fue posible porque de inmediato fueron agredidos mi personal, es por eso que se turnó a la dirección de Administración Urbana”, manifestó Manzanares.

La Subprocuraduría de Justicia en Zona Tijuana reveló que no se tiene ninguna denuncia ante el Ministerio Público por la invasión.