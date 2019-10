Ciudadanos de BC votan por periodo de gubernatura

Desde las 09:00 horas de este domingo los ciudadanos de Baja California salieron a las calles para emitir su opinión sobre el periodo de duración en la próxima gubernatura.



La encuesta ciudadana tuvo por objetivo conocer qué quieren los habitantes del estado; dos años o cinco para el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.



El procedimiento al menos en Tijuana generó opiniones divididas, personas que consideran que cinco años es el periodo idóneo para realizar un verdadero cambio en el estado, así como quienes pedían “se respetara la ley”.



A favor



El señor Antonio Guerrero Baeza mencionó que tener cinco años de gobierno dejaría mejores beneficios que con solo dos, sobre todo por las necesidades que tiene el estado.



“Baja California requiere de muchas cosas, entre ellas edificaciones de hospitales, porque los que estaban anteriormente se olvidaron de ellas y las dejaron pendientes”.



Agregó que un claro ejemplo de malos manejos en la administración actual es la problemática con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que sufre por incumpliomientos en los pagos.



Para el señor que acudió a emitir su opinión en la encuesta ciudadana, el gobernador electo Jaime Bonilla se registró por cinco años, pero consideró importante que la gente acuda a dar su punto de vista.



Por su parte, la señora Marisol Vázquez también se mostró a favor de que sean cinco años del gobierno estatal en Baja California, porque las administraciones pasadas han tenido hasta seis y no hicieron un cambio.



“En dos años no alcanzas a reconstruir todo lo mal hecho en 30 de administraciones pasadas, no sé porqué están en contra, si toda la vida ha sido de seis años”, expuso.



Marisol añadió que dos años no es tiempo suficiente para evaluar a un gobernante y que cinco es tiempo suficiente para que se logre un cambio importante en Baja California.



Dijo no ser nativa de Baja California, pero tiene 40 años en Tijuana y ama la ciudad, que ahora ve destruida, sucia y con mucha violencia, pero mantiene la ilusión de que eso se modifique.



Cuestionan



Óscar Ramos, quien es licenciado en derecho, acudió a votar en contra de que se extienda el periodo de dos a cinco años, porque la consulta ciudadana no tiene ningún fundamento legal y tampoco es una consulta popular, aseguró.



El joven señaló que lo mínimo que puede hacer es dar la contra en la opinión, pero el proceso “es un chiste” y deja mal parado a Baja California.



También cuestionó la organización de las casillas y que la pregunta en la encuesta sea tendenciosa a que el ciudadano vote por cinco años.



“Es parte de la legislatura electoral que las preguntas en las consultas sean neutrales, pero están induciendo al ciudadano a que vote por cinco años”, apuntó.



Luego de que a través de Twitter el presidente de México mencionó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será quién decida el periodo, Óscar pidió un actuar más energético.



“Es una manera de no decir nada y no quedar mal con nadie, si fuera tan honesto como dice y le importara tanto México intervendría para todo esto, pero no hay mucho qué hacer”.



Un jóven que prefirió mantenerse en el anonimato dijo que él acudió a votar el pasado dos de junio por un gobernador que duraría en su cargo dos años y no cinco.



“En Baja California las instituciones están débiles y no están respetando el voto de la ciudadanía, no se cumple lo que se acordó e informó a todos los ciudadanos”, refirió.



Más allá del periodo, agregó que la encuesta parece una simulación, porque no hay dónde votar en secreto, “esto no parece algo muy serio por parte del Congreso del Estado y pudo haberse hecho mejor”.



En Baja California fueron instaladas 250 casillas para la encuesta ciudadana, de las cuales 114 se ubicaron en Tijuana, 78 en Mexicali; 26 en Ensenada, 17 en Rosarito y 15 en Tecate.

Los resultados oficiales de la encuesta ciudadana serán dados a conocer este lunes.