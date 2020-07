"Cambio ropa por despensa" Ciudadana cambia su ropa por despensas. Posted by FRONTERA on Tuesday, July 28, 2020

Tijuana.- Debido a la actual situación por la pandemia del covid-19 Rebeca Atondo ha tenido que verse en la necesidad de intercambiar ropa por despensas.

“Se me ocurrió hacerlo a raíz de que ya agotamos todo lo que había en la alacena, lo que había de reserva”, comentó.

Rebeca tiene una enfermedad que le impide trabajar y necesita comprar alimentos especiales. Vive con su esposo, el cual trabaja en una fábrica, pero apenas y les alcanza.

“Tengo el problema de Fibromialgia, que es un cansancio extremo que me hace dormir horas, por días e inclusive por semanas, es un dolor general en el músculo, tengo tambien espondiloartritis axial, se me inflaman las articulaciones, la otra semana pese 50 kilos y termine hace 15 días en el hospital por desnutrición”, detalló.

Anteriormente se dedicaba a la costura, pero debido a dolores de espalda ya no pudo seguir y actualmente hace trabajos de tejidos como ligas y muñecos.

“Porque ya no puedo durar mucho tiempo sentada, 15 minutos sentada y tengo que acostarme y ya no puedo estar en la misma posición, tengo que cambiar de posición cada 15 minutos, es estar acostada, parada todo el dia cambiando, yo me invento las combinaciones en los muñecos tejidos e igual para invierno hago gorros para niños sobre pedido”, agregó.

Si gusta apoyar puede comunicarse al número de teléfono 664 199 7367 o acudir a su domicilio ubicado en la zona Este de Tijuana.

“Aquí se llama Fraccionamiento Lomas del Pedregal y esta es la calle caballo arabe lote 133. Me gustaría que nos ayudaran, si alguien tiene el corazón de poder venir y traer lo que puedan traernos”, dijo.

Rebeca compartió que algunos persona le dicen que pase a recoger, pero no para ella resulta complicado moverse por sus problemas de salud y por falta de carro.

“No puedo caminar muchas distancias porque mi cuerpo no me lo permite, entonces pues yo les agradeceria muchísimo muchísimo si pudieran venir a apoyarme con lo que puedan, con lo que Dios les ponga en su corazón”, puntualizó.