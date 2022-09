Cierran mil negocios al mes en Baja California.

Tijuana, Baja California.- De acuerdo al más reciente Estudio sobre la Demografía de los Negocios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Baja California contó con 20 mil 818 nacimientos de negocios durante 2021.

Sin embargo, desde el otro lado de la moneda fueron 31 mil 513 establecimientos los que tuvieron que cerrar sus operaciones, entre las que destacan aquellas que recientemente habían empezado en el mercado.

De estos establecimientos, 32.4% de establecimientos que cerraron eran microempresas, mientras que el 19.4% eran de pequeño y mediano tamaño.

En ese aspecto, el Inegi menciona que el tiempo de vida de una empresa en la región ronda los 7 meses como mínimo, y las causas por las que cierran suelen depender de factores económicos y sociales.

Entre los tipos de negocios más comunes que terminan cerrando, están los servicios privados no financieros y comercio, así como aquellos relacionados con la manufactura. establecimientos murieron entre mayo de 2019 y julio de 2022

Una de esas razones va de la mano con que los empresarios no cuentan con un plan de largo plazo y eso provoca que en poco tiempo terminen por clausurar sus puertas, consideró el presidente de Coparmex Tijuana.

Roberto Rosas Jiménez reiteró que aquellos que deciden emprender cuentan con poco conocimiento de gestión financiera, por lo que no pueden mantenerse por más tiempo del que podrían estarlo.

Nos hemos dado cuenta de que desafortunadamente no hay un plan de largo plazo en empresas; con el debido respeto, los nuevos negocios no se mantienen porque no saben de finanzas ni gastos fijos”