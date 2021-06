Elecciones Baja California: Cierra Jorge Hank su campaña prometiendo fin a la corrupción estatal

“La corrupción e indiferencia de la actual administración estatal han llegado a niveles nunca antes vistos, y esto tiene que acabar", dijo Jorge Hank Rhon, candidato del Partido Encuentro Solidario (PES) a la gubernatura de Baja California, ante miles de personas congregadas para brindarle su apoyo en el cierre de su campaña en Mexicali.

“Todos los días aparecen nuevas evidencias de la forma en que en funcionarios de todos los niveles del actual gobierno se han dedicado a saquear, a extorsionar, a exprimir a los bajacalifornianos”, aseguró el candidato, y se refirió a los casos denunciados por empresarios, en los que funcionarios estatales “les exigen fuertes sumas de dinero para permitirles operar, o para venderles protección”.

Jorge Hank refrendó su compromiso de que en su gobierno no solamente acabará con la corrupción, sino que facilitará las actividades económicas, impulsará a los empresarios, "y la protección que les daremos, no solo a ellos, sino a toda la población, será gratuita y de calidad, porque es un derecho de todos los mexicanos por el que nadie, y mucho menos el gobierno, debe cobrar”.

El candidato del PES aseguró que durante los meses que duró su campaña tuvo la oportunidad de recorrer los cinco municipios de Baja California, y escuchar, no solamente lo que la población necesita, sino las denuncias por parte de muchos comerciantes, empresarios y profesionistas que aseguraron ser víctimas de todo tipo de extorsiones de funcionarios que no les permiten trabajar, si no les entregan fuertes sumas de dinero.

Recuperar al estado

“Si el voto de los bajacalifornianos me favorece, se les acabarán sus negocios a los funcionarios corruptos, y los verdaderos empresarios, comerciantes y profesionistas comenzarán a ver y disfrutar del fruto de su trabajo, como se merecen”, dijo Jorge Hank, y advirtió que no habrá contemplación para nadie que cometa o haya cometido actos de corrupción en contra de la población.

“Baja California ha sido siempre una fuente de abundantes recursos para todos los que quieran trabajar arduamente y de manera honesta, y solo hace falta quitar del camino a quienes han obstaculizado que toda la población se beneficie de las bondades de nuestro estado”, agregó el candidato, al tiempo de pedir que todos lo apoyen este 6 de junio para que Baja California vuelva a ser la tierra de oportunidades que siempre ha sido.

“Si ustedes me favorecen con su voto, Baja California volverá a ser esa tierra en la que todos puedan disfrutar del fruto de su trabajo, de manera segura, justa y tranquila, dándole a sus familias el nivel de vida que se merecen”, concluyó Jorge Hank, reiterando su llamado a que los mexicalenses y todos los bajacalifornianos le den su voto de confianza este 6 de junio.