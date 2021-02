'Chocan' Estado y Municipio por caso de crimen en bar

Tijuana, BC.- El representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal en el estado, Isaías Bertín Sandoval, explicó que, además de las investigaciones por el asesinato, se están realizando las indagatorias sobre las razones por las que el establecimiento continuaba operando.

“Se sabe que estaban de alguna manera operando con el permiso o la anuencia de personal del Ayuntamiento, es un lugar tan visible, tan transitado y difícilmente no te puedes dar cuenta que no estaba cerrado”, detalló.

Según las instrucciones por parte de la Secretaría de Salud del Estado, dijo, negocios como el “Adelitas” no tienen permitido abrir sus puertas al no ser considerados esenciales.

“La información que se tiene y que diariamente se toca en la mesa de seguridad es el tema de salud, de Covid; sabemos que ese lugar no estaba autorizado por la Secretaría de Salud y ese tipo de giros no son indispensables y no están autorizados para su apertura”, apuntó.

Lo anterior lo declaró luego del asesinato de la joven Isis Montoya, trabajadora del bar “Adelitas”, ocurrido el miércoles por la noche en uno de los pasillos del hotel del establecimiento.

El asesino

Si bien se cuenta con los elementos suficientes para probar la presunta responsabilidad de Logan Kelley en la ejecución de la joven, aún no se determina el móvil.

Kelley, de 26 años, fue jugador de basquetbol colegial por los Falcons de la Universidad Montevallo y se declaró elegible para el draft de la NBA de 2017.

Durante su trayectoria estudiantil, Kelley, originario de Ohio, participó con equipos de baloncesto de diferentes instituciones.

El joven de 26 años fue parte del equipo de la Governor Livingston High School, ubicada en Mountain Side, New Jersey.

En 2012, integró el plantel universitario de Rutgers, sin embargo, fue dado de baja tres juegos después de iniciada la temporada colegial.

En su segundo año, en 2014, promedió nueve puntos para la Colorado Junior College, en Sterling, Colorado.

Un año más tarde, participó veinte encuentros para la universidad de Montevallo; al término de la temporada se declaró elegible para el “draft” del 2017 de la NBA, donde no fue elegido tras dos rondas.