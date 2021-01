Centroamericanos preparan nueva caravana rumbo a EU

Tijuana, BC.- La pandemia del Covid-19 y las pérdidas por el huracán ETA son las principales motivaciones de cientos de migrantes para salir Centroamérica y llegar a Estados Unidos, bajo la protección del asilo humanitario.

Ayer varios grupos de personas, entre niños, mujeres y hombres, se alistaron para iniciar su peregrinar hacia México.

El hondureño Justos Amir, uno de los integrantes de la nueva caravana, expresó que desea llegar a la Unión Americana porque sus compatriotas le han comentado que se vive mejor “Perdí todo en Honduras, no tengo trabajo, tengo una niña que cuidar y no mejora ella, y por eso me quisiera ir.

Me han dicho que Estados Unidos es un país mejor, donde los hondureños buscan lo mejor, donde pueden salir adelante”, comentó.

Para Amir, quien se dedica al comercio, esta será la primera vez que migra en busca de un futuro mejor, pero reconoció los riesgos a los que se enfrentará. “Soy un muchacho que va a la iglesia, no busco lo malo.

Mi sueño de irme para allá es buscar algo bueno, poder ayudar a mi familia porque en Honduras los huracanes nos destruyeron. Teníamos un negocio de condimentos, pero lo perdí por las lluvias”, dijo.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que mantendrá vigilada la frontera Sur del País, con el objetivo de hacer cumplir la Ley de Migración al ingreso de personas extranjeras a territorio mexicano.

“El INM estará pendiente de que el ingreso de cualquier persona extranjera, especialmente en los puntos de internación de Chiapas y Tabasco, se lleve a cabo en cumplimiento de las leyes mexicanas, con total respeto y salvaguarda los derechos humanos”, señala en instituto de su portal oficial.

En tanto las autoridades de Estados Unidos a través de sus redes sociales exhortaron a los migrantes a no arriesgar su vida, pues se les impedirá el ingreso a esta nación. “No pierda su tiempo y dinero, y no ponga en riesgo su seguridad y salud.

El peligroso viaje lo pone en peligro y pone en peligro la vida y salud de quienes se encuentran en Estados Unidos y países que transiten con la posible propagación del Covid-19. No se permitirá que los grupos de caravanas de migrantes avancen hacia el norte en violación de la soberanía de Estados Unidos”, se lee en el texto.