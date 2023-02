Celebran parejas migrantes su San Valentín

Tijuana, B.C.- El amor mantiene juntas a las parejas migrantes que huyen de sus comunidades a causa de la violencia y que en su peregrinar rumbo a la frontera de Tijuana se juraron mantenerse así.

Aunque su sueño era permanecer en sus comunidades y rodeados de sus familias, decidieron emprender camino hacia Estados Unidos, dijeron Jenny y Gilberto, originarios de Chiapas.

Este Día de San Valentín y esta lucha por conseguir el asilo humanitario de Estados Unidos se juraron amor eterno de manera simbólica, pues desean ingresar a esa nación juntos.

Jenny platicó que su noviazgo con Gilberto inició por un reto con unas amigas de la secundaria de saludar a los estudiantes de preparatoria a través de un vidrio polarizado.

Meses después cuando ella ingresó a la ‘prepa’ él la reconoció y después varios obstáculos iniciaron una relación formal con el permiso de sus padres.

“Lo que me gustó de él fue su forma de ser, es simpático, caballeroso, atento, respetuoso, me protege, es sincero y todo eso me empezó a gustar”, expresó Jenny.

Previo a su aniversario número 10, Gilberto platicó que lo más le gusta de Jenny es que es una mujer fuerte, decidida y siempre busca que las personas a quienes quiere tengan tranquilidad.

“Para nosotros este 14 de febrero representa el amor. Con ella puedo decir que el amor sí existe. Nuestro amor fue a primera vista. Antes cada 14 de febrero lo celebrábamos con una cena, nos dedicábamos canciones”, destacó.

Jenny y Gilberto cumplieron cuatro meses en Tijuana, en donde nació su primogénito, esperan iniciar una nueva vida en Norteamérica.

Cruza hombre marroquí muro fronterizo a EU

A pesar de que Estados Unidos está reforzando sus fronteras siguen los cruces ilegales de México hacia su nación, especialmente con la frontera de Tijuana.

Ayer un hombre de Marruecos atravesó nadando el muro fronterizo de playas de Tijuana para llegar al territorio norteamericano, en donde busca el asilo humanitario.

De acuerdo a su pareja, originaria de Yucatán, el marroquí llevaba varios días en Tijuana, en donde entrenó deportivamente para este día importante para enfrentarse a las corrientes del mar.

Ante la mirada de turistas locales el marroquí astutamente ingresó al mar con dos pelotas que había metido en su mochila para usarla como salvavidas y mantenerse a flote.

Batalló por varios minutos en las olas de Tijuana y otros más cuando estaba en el lado de Estados Unidos, en donde tocó tierra cansado y los agentes de la patrulla fronteriza lo levantaron para trasladarlo a un centro de detención.