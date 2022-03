Celebran en Tijuana el Día Mundial de la Poesía con ‘Un poema por un café’

TIJUANA – En el marco de la celebración del Día Mundial de la Poesía la Secretaría de Cultura de Baja California presentará “Un poema por un café” el próximo lunes 21 de marzo, en un maratón que iniciará a las 11:00 y terminará las 19:00 horas, con un micrófono abierto para la lectura de algunos de los escritos.

Las personas podrán llevar un poema propio impreso o escrito a mano, que podrán intercambiar por un café de cortesía en el Praga Café, ubicado en la avenida Revolución entre calle Cuarta y Quinta.

“La invitación es para todos y no sólo a los escritores, que se atrevan a escribir una metáfora en un pedazo de papel, ya sea en rima, aunque no necesariamente, y que done en la barra del lugar esa poesía y a cambio reciban un café”, explicó Emiliano López Guadarrama, director de Difusión Cultural y Fomento Artístico.

Micrófono abierto

También precisó que a la hora del micrófono abierto no necesariamente debe ser la lectura de un poema de su autoría, puede ser la de alguien más y de esta manera celebrar todos el Día Mundial de la Poesía.

Fue el 21 de marzo de 1999 cuando la Unesco adoptó esta fecha para la celebración con la intención de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilidad de aquellas lenguas que se encuentran en peligro.

“La poesía siempre ha sido un lugar para poder compartir y hablar de las cosas de una manera no literal, eso es la metáfora, hay que decir que es una de las formas literarias más cercanas a la música, por lo tanto abrir un micrófono para que la gente se suba a recitar su poesía es casi casi abrir el espacio para el concierto de las letras”, finalizó López Guadarrama.

Si desea conocer las actividades de la Secretaría de Cultura puede consultarlas en el portal www.bajacalifornia.gob.mx/cultura o en la página www.facebook.cjajajajom/BC.SecretariaCultura.