Celebran a tragahumos en Día del Bombero

Tijuana, B.C.- En una sociedad moderna marcada por múltiples desafíos, los bomberos se destacan como un pilar fundamental, desempeñando un papel esencial en la preservación de la vida y seguridad de la población en general.

Estos valientes hombres y mujeres se convierten en guardianes de nuestras comunidades, respondiendo con determinación y profesionalismo a las necesidades urgentes de los ciudadanos. Su compromiso se manifiesta en un servicio eficaz, eficiente y humano, donde la valentía y la dedicación son sus herramientas principales.

Hoy, en su día, rendimos homenaje a estos héroes anónimos que enfrentan desafíos con valentía y sacrificio, arriesgando sus vidas por los demás.

Te puede interesar: Muere adulto mayor y menor resulta lesionado en ataque armado en la zona Norte

“Yo entré muy joven a bomberos de voluntario, mi aprendizaje fue mucho al entrar y conocer a los capitanes, yo también fui capitán, ahora ya retirado. En aquellos años nos enseñaron como laborar, como atacar un incendio, como combatirlo, como amar el trabajo al que pertenecemos. El bombero se forma con el trabajo y sirviendo. Se perdieron compañeros, amigos en el trabajo y este es el riesgo que corre uno al combatir los incendios”, recordó Mario Negrete. Capitán de Bomberos retirado.

Sí extraña uno, cuando yo salí de servicio me avisaron que ya estaba jubilado cuando estaba en mi turno y decidí quedarme a terminar el día. Tenía 37 años trabajando de bombero cuando me jubile y a la mañana siguiente me levanté como todos los días y me presenté a trabajar, pero ya no podía estar en la estación, me devolví pero en casa escucha uno la máquina y quiere correr detrás de la máquina. Tuvo que pasar un año y medio para acostumbrarme”, compartió entre risas José Luis Ortiz. Capitán de Bomberos retirado.