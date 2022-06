Cede Zonkeys primer juego ante Rayos en el Auditorio Zonkeys

Tijuana, B.C.- En un partido no apto para cardiacos, Tijuana Zonkeys cedió el primer partido ante Rayos de Hermosillo por marcador de 87 puntos a 74 este martes en el Auditorio Zonkeys en el marco de la Temporada 2022 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacifico (Cibacopa) México.

Jonathan Davis fue el mejor en la ofensiva de Tijuana Zonkeys con 19 unidades, que se sumaron a los 17 de Fabian Jaimes y a los 16, tanto de Marvin Cairo, como de Darious Clark, mientras que por los visitantes destacó en el ataque Jeremy Hollowell con 27.

Este miércoles 1 de junio será el segundo de la serie en el mismo escenario, a partir de las 19:30 horas.

Te puede interesar: Sostendrá Tijuana Zonkeys última serie en casa dentro del rol regular

Tras este partido, Tijuana Zonkeys cerrará el rol regular en calidad de visitante ante Astros de Jalisco en serie de dos encuentros a celebrarse el viernes 3 y sábado 4 de junio en el Arena Astros.

Este miércoles se puede ir la camioneta del año

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue. Este miércoles estará en juego la Nissan Frontier Pro 4x.

Serán siete las personas que estarán buscando encestar el tradicional Tiro de Media Cancha para ganarse el atractivo premio. Es importante mencionar que todos los participantes ya lograron encestar desde esa distancia y por eso están participando este miércoles por ganarse la camioneta del año.

Te puede interesar: Tijuana Zonkeys le pega el líder de Cibacopa