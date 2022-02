Cecut rinde homenaje póstumo a Federico Campbell

Tijuana, BC.- “Homenaje a Federico Campbell, un tijuanense virtuoso al límite” fue el título de la charla en línea que a ocho años del fallecimiento del novelista y ensayista Federico Campbell (1941-2014), organizó el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura de México.

Al inicio de este sensible homenaje al periodista cultural y fundador de la editorial La Máquina de Escribir, el coordinador de literatura del Cecut, dio la bienvenida a la mesa de diálogo a la directora del Museo Nacional de Arte de México, Carmen Gaitán y a los escritores que la acompañaron.

Gaitán, gestora cultural y compañera de vida del escritor, agradeció al Cecut por seguir recordando al escritor con emoción y cariño, al referir la labor en las letras mexicanas que realizaba el escritor, lo recordó como un sastre de la palabra, “no podía dar por terminado un artículo hasta que no estuviera perfectamente pensado y pulido, sin importar donde pudiera aparecer”, afirmó.

Daniel Salinas recuerda a Federico Campbell

El ensayista y acreedor del Certamen Internacional de Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz” 2015, Daniel Salinas Basave, recordó al autor de diversos títulos, entre ellos, Infame turba (1972) Pretexta (1977), “cada que releo a Federico Campbell, me doy cuenta de cómo en la posteridad sus libros me vuelven a influir de otra manera”.

Basave recordó la importancia y necesidad de volver a las bases periodísticas con la obra de Campbell, y describió al escritor como un faro que siempre marcará su camino. “Periodismo escrito, es un libro que vuelve a cobrar vida en estos tiempos de la posverdad y de las fake news”, puntualizó Basave.

El escritor, periodista y ganador del Premio Nacional de Cuento María Luisa Puga 2009, Vicente Alfonso, recordó a Federico Campbell compartiendo una de sus tantas experiencias con el escritor, “el maestro era un gran conversador y muchas veces abordó el asuntó de hacer literatura no desde la soledad, sino desde la conversación”.

“Un día me dijo, - ¿Tú sabes en dónde está el café Mamma Roma?, te apuesto a qué no sabes en dónde está -. Y me quedé pensando, y le dije bueno no sé en dónde está. - ¿Sabes, por qué no sabes? Porque no existe, porque yo lo inventé. El café Mamma Roma es un lugar virtual que yo creé para poder desarrollar conversaciones que he tenido con amigos de distintos lugares-”.

Élmer Mendoza y su relación con Federico Campbell

Élmer Mendoza, amigo y colega del escritor, recordó al novelista de cuya autoría se conocen Todo lo de las focas (1982), Tijuanenses (1989) y Transpeninsular (2000), en relación a las plumas de su generación, “era muy distinto, por ejemplo, él no percibía su importancia o quizás en el fondo le daba un poco de miedo percibirla”.

“Recuerdo las comidas en Culiacán, cabe mencionar que es uno de los puntos en donde más lo recuerdo, bebiendo café, acá no se bebe buen café, sin embargo, él lo perdonaba porque lo que importaba no era el café, sino el tema del que estábamos conversando”, comentó Mendoza, acreedor del Premio Tusquets de Novela 2007 por Balas de plata.

Mendoza recordó su acercamiento a la obra del escritor italiano Leonardo Sciascia, “Federico no sólo me acercó a él, sino que también me regaló el libro”.

Regalo de Federico Campbell

Campbell fue autor de La memoria Sciascia (1989), obra que obsequió en un cuadernillo al pintor y escritor Fabio Rodríguez Amaya quien actualmente es docente de arte y literatura en la Universidad de Bérgamo, Italia, partícipe en el homenaje, señaló que ese volumen lo acercó a un grupo de Sciascianos.

Sobre el quehacer literario de Federico Campbell, Rodríguez expresó, “creo haber leído todos los libros de Federico, fue un gran descubrimiento para mí ver esa búsqueda incesante, ese ponerse en juego continuamente, ese poner en duda cotidianamente el coacervo del pensamiento que nos conduce al saber y esa capacidad autocrítica que tenía Federico”.

El homenaje póstumo al escritor Federico Campbell concluyó con la participación del locutor, periodista y director del suplemento cultural Identidad, Jaime Cháidez Bonilla, quien definió al homenaje como parte de la revaloración que se le está dando a Campbell.

“Me gustó mucho el que Carmen manejará un concepto de Federico como un sastre, y que Daniel Salinas lo clasificara como un faro, Vicente Alfonso nos recordó que somos una serie de despistados que queremos a Federico Campbell, pero les comento que ocho años después, Federico Campbell está creciendo y está siendo revalorado”, puntualizó Cháidez.

Homenaje completo

El homenaje completo puede visualizarse a través del siguiente enlace, Homenaje a Federico Campbell, un tijuanense virtuoso al límite. – https://www.youtube.com/watch?v=8K5xbv7g3wc

