Ceart Tecate inaugura exposición ‘Diez mil y una fotografías de Alberto Gruel’

TECATE, BC.- "Diez mil y una fotografías Alberto Gruel, sus primeros 40 años con sus cámaras" es el título de la exposición que será inaugurada el próximo jueves 25 de agosto en la Sala de Usos Múltiples de Ceart Tecate a las 19:00 horas.

En el marco de esta celebración, el artista aseguró que no ha pasado un solo día en el que no piense en algo relacionado con la fotografía, en el que no vea algo digno de captar e inmortalizar.

Aquí estoy, colgado en estas paredes ante ustedes simplemente por el placer de compartir mi trabajo, mi pasión. Si logro que uno de ustedes, solo uno, reaccione emocionalmente al ver una de mis imágenes, habrá valido la pena de este peregrinar,” agregó el fotógrafo.

Hacer mejores imágenes cada día

Comentó que en estos tiempos es más difícil que las imágenes destaquen, por el inmenso volumen de imágenes que se producen cada minuto, por lo que “solo nos queda, seguir haciendo fotografía para nosotros mismos, practicar mucho, y comprometernos a hacer mejores imágenes cada día”.

La exposición de acceso gratuito al público, está conformada por 77 fotografías capturadas durante los primeros 40 años practicando con sus cámaras, en donde nos muestra los cambios de la fotografía análoga a la digital, desde el procedimiento tradicional de impresión a blanco y negro hasta las realizadas con tecnología digital.

Alberto Gruel inició en 1975 su curiosidad por la fotografía, después tomó cursos y talleres en México y Estados Unidos. Ha sido instructor de fotografía en Cetys, UABC y CUT Tijuana, entre otras instituciones educativas.

