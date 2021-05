Causa conflictos familiares, la falta de testamento

TIJUANA, B.C.- Uno de los problemas frecuentes entre los tijuanenses es la sucesión de bienes, ya que las personas fallecen sin dejar un testamento, lo que causa disputas, indicó Emilia Ortega Aceves, especialista inmobiliaria.

La herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto, en sus derechos y obligaciones, explicó, y el testador puede disponer de todo o parte de sus bienes.

Destacó que puede disponer de todo o parte de sus bienes, y lo que no se disponga en el testamento quedará a disposición de la sucesión legítima, con preferencia a los descendientes.

“Es el famoso intestamentario, esto se llama legítima porque solo los legitimados, de acuerdo a la norma, son los que pueden acudir. Una muchacha que llega y me dice ‘yo lo quise como un padre’, sino me tienes el acta de nacimiento, no figuras”, detalló.

En cuanto al legado, las personas pueden poner cualquier tipo de bien susceptible al dinero, afirmó la abogada, puede ser ropa, automóviles, teléfono celular, pues todo lo que posee una persona es parte de su patrimonio.

Fermín Kim King, presidente de la Asociación Profesional de Inmobiliarios de Tijuana (APIT), dijo que una sucesión se trata de saber cómo quedan las propiedades cuando una persona fallece.

“Muchas de las personas creo que nos sentimos invencibles, y omitimos cosas tan importantes, si tú tienes un bien, hasta un perrito, tienes que dejar quien quieres tú que lo herede, quien quieres que goce de ese bien”, expresó.

Los bienes son motivos de problemas entre familias, reiteró el dirigente, al no quedar claro quién es el heredero comienza una disputa legal.